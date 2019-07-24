التلهوني: “المحاكمة عن بعد” نقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية – فيديو

نادين النمري

عمان- لأول مرة في تاريخ القضاء الأردني، نفذت أمس الأربعاء، أول جلسة “محاكمة عن بعد” في محكمة جنايات بداية عمان برئاسة القاضي سليمان الهواوشة وعضوية القاضي مرزوق العموش، وذلك عبر الربط التلفزيوني بين قصر العدل ومركز إصلاح وتأهيل الجويدة.

واستحضر المشتكى عليه في القضية الى المحكمة بواسطة الربط التلفزيوني من قاعة داخل مركز اصلاح وتأهيل الجويدة، اذ كان المشتكى عليه قد ابدى موافقته المسبقة في إجراء محاكمة عن بعد.

وفي رده على سؤال، لرئيس الجلسة فيما إذا كان المشتكى عليه يرغب في أن تكون جلسته المقبلة “محاكمة عن بعد”، أكد المشتكى عليه هذه الرغبة باعتبارها “أسهل”.

وعلى العكس من عملية استحضار المشتكى عليهم من مراكز الإصلاح الى المحكمة، التي تستغرق في العادة عدة ساعات، فقد استغرق استحضار المشتكى عليه من مهجعه إلى غرفة المحاكمة داخل المركز نحو 7 دقائق فقط.

وقال الهواوشة “إن المشتكى عليه أفهم بمكان تواجده وبإجراء المحاكمة بالربط الالكتروني بواسطة التقنيات الحديثة وذلك تطبيقا للمادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

واستمرت الجلسة حوالي ربع ساعة، تم خلالها السماع لشهادة أحد الشهود، وهو ضابط البحث الجنائي الذي حقق في القضية، الى جانب سماع تعليق من المشتكى عليه، لترفع الجلسة بعد ذلك.

من جانبه، قال وزير العدل بسام التلهوني، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بعد الجلسة، إن “مشروع المحاكمة عن بعد والذي ينفذ لأول مرة في تاريخ القضاء الأردني يعد نقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية بالمملكة”، لافتا الى أن تطبيقه يأتي تنفيذا للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وتوقع أن “يحقق استخدام تقنيات المحاكمة عن بعد فرقا وتوفيرا واضحا في الكلفة المترتبة على مراكز الاصلاح والتأهيل”، مرجحا ان تعلن مديرية الامن العام قريبا عن تقديرها لحجم التوفير المتوقع.

وبين التلهوني أن “المشروع في مرحلته الأولى سيعمل على الربط بين أربعة محاكم و4 مراكز اصلاح وتأهيل هي: جويدة وماركا وإربد والكرك، اما خلال العام المقبل فسيتم ربط 6 محاكم، في حين سيتم خلال العام 2021 ربط 9 محاكم مع جميع مراكز الإصلاح والتأهيل”، معتبرا ان “المشروع سيوفر شبكة من الاتصالات والتشبيك بين المحاكم ومراكز الاصلاح”.

واعتبر ان المشروع يصب في مصلحة جميع أطراف الدعوى الجزائية، ويهدف الى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء عن بعد.

وقال التلهوني “سيساعد النظام الجديد في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم”. وأكد أن نظام المحاكمة عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في سماع الشهود وإجراءات المحاكمة سيراعي توفير الوسائل وضمانات المحاكمة اللازمة لتمكين المدعي العام أو القاضي من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني ومن سماعه بشكل واضح، إضافة الى ضرورة التثبت من هوية الشخص وكل الشروط التي يتطلبها القانون، والتحقق من توافر الضمانات القانونية لصحة التحقيق والمحاكمة لا سيما عدم وجود ما يؤثر على ارادة المشتكى عليه أو الشاهد أو المجني عليه.

وردا على سؤال فيما اذا كان مشروع المحاكمة عن بعد سيطبق في محكمة أمن الدولة، قال التلهوني “ليس هناك بموجب القانون والنظام ما يمنع من تطبيق ذلك في محكمة أمن الدولة”.

وأكد التلهوني أن مشروع المحاكمة عن بعد سيتم تطبيقه على الضحايا كما الحال في قضايا الاعتداءات الجنسية الواقعة على القاصرين وحالات محددة للنساء وحالات الاشخاص ذوي الاعاقة أو الذين يصعب احضارهم الى المحكمة من الشهود في حالات معينة، بموجب ما نص عليه القانون، مبينا ان “هذه المسألة تخضع لتقدير المحكمة ووفق معطيات محددة”.

وشدد على أن “الاصل الحضور الى المحكمة لكن ولظروف معينة اوجدت هذه التقنيات لمعالجة حالات محددة”.

من جانبه، قال مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة إن “المشروع سيحقق العديد من الايجابيات تحديدا لجهة تقليص الكلف والنفقات المترتبة على نقل المتهمين من مراكز الاصلاح الى المحكمة”، لافتا الى أنه “منذ بداية العام وحتى صباح أمس تم نقل 89366 نزيلا من والى المحاكم، حيث تم تخصيص 480 فردا وضابطا من الأمن العام للاشراف على نقل هؤلاء”.

وكشف عن أن المراكز الأربعة التي تم اختيارها للمرحلة الاولى من اطلاق المشروع كانت حسب الناحية الجغرافية، مبيناً أن نسبة 69% من الموقوفين موجودون لدى هذه المراكز، وأن 28% من النزلاء الذين يتم توديعهم للمحاكم هم لدى “الجويدة”.