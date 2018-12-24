عمان-الغد– قال وزير العدل بسام التلهوني، الاثنين، إن جرائم القتل العمد والقصد وجرائم المخدرات والجرائم الاقتصادية. لا يشملها قانون العفو العام .

وأضاف التلهوني خلال استضافته عبر برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني مساء الإثنين، أن العفو يشمل القضايا المنظورة أمام النيابة العامة أو المحكمة، كما أنها تطال المحكومين داخل السجون.

وبين أن مشروع قانون العفو العام حدد الجرائم التي تستثنى من أحكامه، فأي جريمة مستثناة غير مشمولة بالعفو، وفق القاعدة العامة، مشيرا إلى أن 13 قانون عفو عام صدر بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية ضمن نهج تشريعي واضح.

وأكد أن إقرار الحكومة لمشروع قانون العفو العام جاء بتوجيهات ملكية، وهو فرصة أمام المواطنين ممن قادتهم الظروف لارتكاب فعل جرمي، بحيث سيمحي مشروع القانون الصفة الجرمية والعقوبة.

وأشار إلى أن الأفعال الجرمية التي ارتكبت قبل تاريخ 12/12/2018 مشمولة بالعفو العام بحسب مشروع القانون، موضحا أن الفعل الجرمي والذي حدث بفترة شمول العفو العام، واكتشف لاحقا سيخضع لأحكام العفو أيضا.

ونفى التلهوني شمول قضية الدخان بأحكام مشروع القانون.

قانون العفو العام تعده الحكومة ويقره مجلس النواب ويذهب إلى ديوان التشريع للنظر في الأمور الفنية فقط.

وبين التلهوني الخطوات الدستورية لإقرار القانون حيث سيرسل مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي ثم إلى مجلس النواب ليسير بقنواته الدستورية “.

وشدد على أن مشروع القانون اشترط اسقاط الحق الشخصي في بعض أنواع الجرائم لشمولها بأحكامه وذلك بهدف تشجيع المواطنين على التصالح.

وأوضح أن جرائم السلب الجنائية الخطيرة وجرائم التجسس والفساد، وغسل الاموال والارهاب والجرائم الواقعة خلافا لقانون العمل ومخالفات الأجانب، لن تكون مشمولة في أحكام قانون العفو العام.

وحول مخالفات السير قال أن مشروع قانون العفو العام سيشمل 70 نوعا من مخالفات السير الواردة في أحكام المادتين 38 و39 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 فيما تم استثناء المخالفات الخطرة كقطع الإشارة الحمراء وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول والمخدرات والتسبب بحادث.

وبين ان قرار رئاسة الوزراء باعفاء المواطنين من الغرامات، فالغرامات لا يجوز اعفائها بموجب قانون عفو.

وأكد التلهوني ان فواتير الكهرباء والماء والقروض الجامعية مطالبات مالية غير مشمولة بالعفو العام.

و أوضح أنه ” عندما ينفذ القانون ستبدأ النيابة العامة بإصدار أوامرها بضرورة الإفراج عن المحكومين مباشرة، وأيضاً، القضايا المنظورة أمام المحاكم فستسقط القضايا في حال شمولها بالعفو العام”. ، مؤكداً أنه سيتضمن مدداً زمنياً للإفراج عن الموقوفين.

وشدد التلهوني على أن القانون لن يشمل جرائم هتك العرض والإعتصاب والإتجار بالبشر.

و أشار إلى أنه لا يمكن حصر التكلفة المتوقعة جراء تنفيذ أحكام القانون، فهناك بعض الأفعال الجرمية لا تزال منظورة أمام المحاكم، فيما هناك غرامات حكمت بها المحاكم وستسقط بإعتبار أنها غرامات على أفعال جرمية.

وقال التلهوني انه سيكون هناك تكلفة على الدولة والحكومة ومن الصعب حصرها الآن وهذا القانون فرصة للتخفيف عن المواطنين.

ولفت إلى أن الحكومة تعتبر هذا القانون بأنه فرصة للتخفيف على المواطنين واعبائهم المالية وإندماج المواطنين ممن ساقتهم الظروف لإرتكاب الافعال الجرمية.