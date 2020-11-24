التلهوني: لا تهاون في تطبيق أوامر الدفاع

أحمد التميمي

إربد – أكد وزير العدل ووزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية التفتيشية في الأسواق لضبط المخالفين لأوامر الدفاع.

وشدد التلهوني خلال لقائه، الثلاثاء، محافظ إربد رضوان وأعضاء المجلس الأمني بالمحافظة على ضرورة على ضرورة مكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية.

وأشار إلى ضرورة التشديد على منع إقامة التجمعات وتطبيق أمر الدفاع فيما يتعلق بعدم ارتداء الكمامات، مشيدا في الوقت نفسه بمدى التزام المواطنين بالمحافظة بالاشتراطات الصحية لمواجهة وباء كورونا.

وأكد التلهوني أنه لا تهاون في تطبيق أوامر الدفاع للمخالفين وخصوصا فيما يتعلق بالتجمعات وإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.

بدورة، قال محافظ اربد رضوان العتوم، إن الحاكمية الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تقوم يوميا بجولات تفتيشية على الأسواق للتأكد من مدى التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن الحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية ضبطت منذ تاريخ 11/4 إلى 11 / 23 حوالي 802 مخالفة تتعلق بالمنشآت والأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وأكد العتوم أن هناك التزام كبير من المواطنين في محافظة اربد بالاشتراطات الصحية، داعيا المواطنين إلى مزيد من الالتزام في الأيام المقبلة للتخفيف من الإصابات.

وجال التلهوني على مركز الأزمات في المحافظة المربوط بالمركز الرئيس بمركز الأمن وإدارة الأزمات، إضافة إلى تفقده مجمع عمان الجديد.

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