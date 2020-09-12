وزير العدل يلتقي منظمات دولية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر

نادين النمري

عمان- ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، اليوم السبت اجتماعا لممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر .

واكد الوزير التلهوني حرص المملكة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الانسان بشكل عام ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر بشكل خاص ،حيث ان هذه الجريمة تكتسب أهمية دولية ووطنية كونها تمس الانسانية وتستحوذ على اهتمام الدول والمنظمات لما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة .

وقال التلهوني ان الاردن لم يدخر جهدا لارساء الاطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر ،لافتا ان التشريعات النافذة اكدت حرصها على تطبيق ما التزمت به الاردن من مواثيق دولية تؤكد على حماية حقوق الانسان ورعايته،لافتا الى حرص وزارة العدل على بذل مزيدا من الجهود التي تضمن توفير استجابة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .

وجرى خلال الاجتماع الحواري استعرض الجهود المبذولة خلال الاعوام الماضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي من أبرزها اقرار مشروع معدل لقانون منع الاتجار بالبشر بالاضافة الى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للاعوام (2019- 2022) .

وأثنى التلهوني على جهود المنظمات الشريكة الداعمة لحقوق الانسان، اذ أن هناك العديد من المشاريع المشتركة والمتعلقة ببناء القدرات ونشر الوعي في هذا المجال ذات الاثر الايجابي في تعديل منظومة حقوق الانسان في الاردن .

من جانبها اثنت المنظمات الدولية على جهود وزارة العدل في هذا المجال وحرص وزير العدل على التنسيق والتعاون المستمر في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.