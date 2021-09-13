التل: انتاج المحروقات في المصفاة لم يتغير منذ 60 عاما

عمان-الغد- قال المدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول المهندس كمال التل أن انتاج المحروقات في مصفاة البترول لم يتغير منذ 60 عاما، مشيرا عدم وجود أي تغيير على مواصفات مادة البنزين.

وأكد التل خلال استضافته عبر قناة رؤيا، انه لا يوجد أي تغيير على مواصفات البنزين في الأردن خلال الفترة الأخيرة.

من جهته قال نهار السعيدات نقيب أصحاب محطات المحروقات، إن ارتفاع درجات الحرارة كان ملفت للنظر في الفترة الأخيرة ما أدى الى استخدام المكيف وزيادة على مصروف البنزين.

من جهتها أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس مطابقة البنزين بنوعيه أوكتان 90 و 95 للقواعد الفنية الأردنية الخاصة بالبنزين.

وقالت إنها تتابع باستمرار جميع الشكاوى التي تردها بخصوص المشتقات النفطية، وتتحقق منها من خلال الفحوصات التي تجريها، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.

وأضافت ردا على شكاوى تتعلق بمادة البنزين، أنها تقوم بجولات تفتيشية دورية وفجائية على محطات المحروقات في جميع الأوقات، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، يتم خلالها التحقق من الآبار والمضخات وسحب عينات من المشتقات النفطية وفحصها في مختبرات المؤسسة.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة قد نشرت على صفحاتها على فيسبوك وانستغرام وتويتر مقطع فيديو يوثّق إجراءاتها الرقابيّة على المحروقات.

ويوضح الفيديو الإجراءات الصارمة التي تفرضها المؤسسة من ما قبل السماح بإفراغ حمولة البواخر في الخزانات المخصصة لها بالعقبة، مروراً بعمليّة النقل إلى المحطات والرقابة المستمرّة في محطات الوقود وصولاً إلى خزّان المستهلك، مطابقة تماماً للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنيّة.

وكشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أنها تلقت وتعاملت مع حوالي 43 شكوى تتعلق بمادة البنزين بشقيه 90 و95 منذ شهر تموز الماضي.

وأكدت أنها تواصل جولاتها على محطات المحروقات الفجائية والدورية، مشيرة إلى أن بعض تلك الجولات تتم في خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل.

وأوضحت المؤسسة أن الجولات التي تقوم بها تشمل، سحب عينات من جميع أنواع المشتقات النفطية المتوفرة في المحطات، والتحقق من الآبار والمضخات، لافتة إلى أنها ترسل العينات التي يتم سحبها للفحص، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية خاصة البنزين.

هذا وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية تباينت في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول.

وبينت الوزارة أن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 675.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 671.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.7%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 696.7 دولار للطن مقابل 692.7 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6%، وسجل الديزل سعراً بلغ 586.2 دولار للطن مقابل 587.6 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%، كما سجل الكاز سعراً بلغ 613.1 دولار للطن مقابل 614.6 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%.

من جهة أخرى ارتفع سعر زيت الوقود من 424.8 دولار للطن الى 436.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%.

وأضافت الوزارة أنه في المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيلول عند 665 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 656.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3%.