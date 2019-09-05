التمرين الختامي لفعاليات الأسد المتأهب – فيديو

عمان – الغد – بدأت قبل قليل فعاليات التمرين الختامي لتمرين الأسد المتأهب، الذي تنفذه القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مع الجانب الأميركي، وبمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة، منذ 25 آب (أغسطس) الماضي.

ويهدف التمرين إلى تحقيق أهداف استراتيجية وتعبوية لتعزيز التعاون والجاهزية بين الدول المشاركة والعمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتطوير القدرات الأمنية لقوات حرس الحدود، وتطوير التعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية، وزيادة تأثير عمليات المعلومات والاتصالات الاستراتيجية.

كما يهدف التمرين إلى التدريب على العمليات التقليدية وغير التقليدية وإجراءات القيادة والسيطرة، علاوة على تدريب هيئات الركن على التخطيط العملياتي واللوجستي والتدريب على النقل البري والجوي، كما يسعى التمرين إلى تعزيز قدرة القوات المسلحة على العمل المشترك لمختلف الصنوف.

ويشارك في تمرين الأسد المتأهب المشترك، 28 دولة شقيقة وصديقة إضافة إلى الأردن.

يشار إلى أن تمرين الأسد المتأهب 2019 ينفذ على أراضي المملكة منذ العام 2011 في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة وعدد من مدارس ومراكز التدريب، وبمشاركة واسعة من مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى العديد من المشاركين من المؤسسات المعنية بإدارة الأزمات والوزارات والأجهزة الأمنية.