التمسك بنتنياهو سيؤدي إلى شرك سياسي قاتل

هآرتس

بقلم: يوسي فيرتر

يبدو أنه أمس فقط، في الساعة الرابعة بعد الظهر، نفد صبرهم. الإعلان الرسمي لرئيس الكنيست، ياريف لفين، عن اداء الحكومة الجديدة لليمين خلال أسبوع أوصل الرسالة إلى البيت. اعضاء الكنيست والوزراء من الليكود، لكن بالأساس الأعضاء في الحزبين الدينيين، استوعبوا أن التمسك بنتنياهو سيؤدي بهم إلى شرك سياسي قاتل.

مثلما جرهم إلى ثلاث جولات انتخابية متواصلة فهو يجرهم الآن إلى المعارضة لوقت غير معروف. هو عقابهم الجماعي على ذنب لم يقترفوه. الأمر الذي يحول سلوكهم المستخذي أمامه إلى سلوك غريب بصورة أكبر وإلى فصل الزامي في “مسيرة الحماقة” لتحركاتهم السياسية على مر الأجيال. والآن أصبح يطلق عليهم اليهود الحكماء.

في الغرف الأصولية المغلقة يحاولون بجدية اقناعه بفعل ما عرضه جدعون ساعر على الفور بعد الانتخابات وهو أن يتنحى نتنياهو جانبا. أن يتم استبداله بشخص آخر من الليكود وأن يتم تشكيل حكومة يمينية – دينية مكونة من 65 عضو كنيست على الأقل، (هذا إذا لم يكن من 73 عضوا، بما في ذلك أزرق أبيض)، ستستمر بشكل مريح.

هناك إشاعات تقول بأن نتنياهو يفحص الاقتراح بصورة معينة، لكن الاسطبل تم تنظيفه منذ زمن. هذه الفرصة أضاعها مثلما أضاع فرصا أخرى أثناء هبوطه في الطريق. في كل مرة ضاقت عليه الحلقة مليمترا آخر حول عنقه عاد إلى الاقتراح الذي تم تقديمه له قبل عدة أسابيع على ذلك.

الخطاب حوله أصبح خطابا عدائيا ومرا مع كل يوم يمر. لو كان يعرف عُشر ما قيل عنه في الغرف المغلقة من قبل معظم الأعضاء الكبار في حزبه، لكان الذعر ونفاد الصبر الذي يظهره سيتضاعف. هو لا يفهم إلى أي حد التجمع حوله آخذ في التفكك. هذا التوجه سيترسخ بصورة أشد في اللحظة التي سيتم فيها انتزاع أعضاء حزبه من مكاتبهم الوزارية، من طاقم المساعدين الكبير ومن كل مظاهر القوة التي سجلت على أيديهم في الطابو.

إن النشر (الجزئي) للاتفاقات الائتلافية أمس كشف بنودا مهمة غير مسبوقة. الأول يقيد بينيت بالحكومة الحالية. وهو ينص على أنه إذا انضم إلى اطار بديل فهو لا يستطيع أن يعين في أي منصب حكومي. الثاني يقيد بنيامين نتنياهو ويمنعه من الترشح للكنيست طوال اربع سنوات من تاريخ انتهاء سنوات ولايته الثمانية. هذا بدون شك أمر ابداعي: لو أن قانونا ضد بيبي الأصلي قد اجيز لكان قد خاض حملة من أجل تغييره. ولكنه الآن لا يستطيع ذلك. هذا البند الخبيث (على فرض أنه سيصبح قانونا) سيفرغ الرياح من أشرعة وعوده بأنه سيعود وبصورة كاسحة. غليبر استيقظ من سباته ووجد نفسه مقيدا بألف سلك من الفولاذ من قبل الأقزام، بينيت ولبيد وليبرمان وساعر. سنوات كثيرة استخف بهم واهانهم واقصاهم، والآن في طريقه إلى أسفل هو يقابل الجميع (أمس بعد النشر في أخبار 12، حزب يمينا نفى وجود هذا البند. مصدر في كتلة التغيير قال إن حزب يمينا يتلوى كعادته).

حتى لو أن لفين اساء استخدام قوته وحدد موعد أداء الحكومة لليمين في يوم الاثنين المقبل، وهو الموعد الأبعد المحتمل (وهو خدعة مقرفة لم يتجرأ أي واحد من اسلافه في الـ 73 سنة الماضي على تجربتها. ائتلاف التغيير أصبح حقيقة واقعة. لا توجد أي إمكانية لتراجع بينيت. إذا خاف أي عضو في يمينا أو تم ادخال أعضاء القائمة المشتركة إلى غرفة الطوارئ بسبب إصابته بالمغص، عندها ستكون هناك أغلبية.