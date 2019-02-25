“التململ”.. خطأ يرتكبه البعض في مقابلات العمل

علاء علي عبد

عمان- تنتشر الكتب والمقالات التي تتحدث عن الأشياء التي يجب على من يتقدم للحصول على وظيفة ما القيام بها أثناء مقابلات العمل التي يجريها، لكن من النادر أن نجد معلومات عن الأشياء التي يجب عليه تجنبها:

– التململ: عندما يبدأ المرء بالتململ خلال جلسة ما مع بعض معارفه مثلا، فإنهم على الأغلب سيلحظون مشاعر الضيق التي تنتابه وأنه يريد أن يغادر المكان. لكن هذا التململ عندما يحدث أثناء مقابلات العمل، فإن المتقدم للوظيفة يخاطر لكون تململه هذا يمنح من يقابلونه انطباعا سيئا بأنه لا يملك درجة عالية من الثقة بالنفس مما قد يقلل من احتمالية حصوله على الوظيفة. يجب على المرء أن يكون منتبها جدا للغة جسده طوال مدة المقابلة، هذا لا يعني أن يجلس جامدا بدون حراك وإنما يجب أن تكون حركته معقولة بغير زيادة لافتة للنظر.

– عدم اختيار الملابس المناسبة: يربط البعض بين أناقة الهندام وتحقيق النجاح، والحقيقة أن هذا الأمر يحمل الكثير من الصحة، فحسن اختيار المرء لملابسه يمنح من يراه انطباعا أوليا جيدا عنه، وما قد لا يعرفه الكثيرون أن أناقة المرء هي أول الأشياء التي يتم تقييمها من قبل الأشخاص الذين يعقدون مقابلات التوظيف. اعتناء المرء بمظهره لا يعني أنه مضطر لشراء ملابس جديدة لكنه يعني الاهتمام بتناسق الألوان التي يرتديها وأن تكون ملابسه مكوية ويرتدي حذاء لامعا.

– عدم تقصي المعلومات: عندما يقرر المرء التقدم لوظيفة ما، فيجب عليه بداية أن يتقصى المعلومات الوافية قدر الإمكان عنها كمعرفة نبذة مثلا عن تاريخ الشركة والخدمات التي تقدمها ومعرفة اسم ومنصب الشخص الذي سيجري المقابلة، هذه المعلومات تؤكد لصاحب العمل جدية المتقدم لشغل تلك الوظيفة.

– تذمر المرء من مديره السابق: يضفي التذمر بشكل عام جوا كئيبا على المقابلة والتذمر من المدير السابق بشكل خاص يضفي مزيدا من الكآبة وعدم الراحة. لو كان المرء يشعر بأن ترك عمله السابق كان بسبب وقوع الظلم عليه فهذا ليس المكان المناسب للشكوى والأفضل للمرء إظهار قدراته وإمكانياته لشغل الوظيفة التي يسعى للحصول عليها.

– إهمال ترك الهاتف الذكي على وضعية “الصامت”: في وسط حديثك عن خبراتك ولماذا ترى نفسك مناسبا لتلك الوظيفة فجأة يرن هاتفك ويقطع حديثك. هذا الأمر وإن كان يمكن أن يحدث للجميع وأنه لن يتسبب بخسارتك الوظيفة لكنه سيكون بمثابة إشارة سلبية تمنح من يجري المقابلة الانطباع بأنك لا تحسن إدارة أولوياتك.