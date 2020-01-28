التميمي مديراً عاماً لشركة كهرباء إربد

اربد – الغد – قرر مجلس إدارة شركة كهرباء اربد تعيين المهندس بشار التميمي مديرا عاما لشركة كهرباء اربد خلفا للمهندس احمد ذينات.

والمهندس التميمي يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وحاصل على العديد من شهادات التدريب المعتمدة.

وتدرج المهندس التميمي في وظيفته في الشركة قبل 20 عاما ليستلم العديد من المناصب ابتداء من مهندس ومدير تخطيط ودراسات ومساعد فني ونائب فني وأخيرا نائبا لمدير الشركة قبل أن يتم تعيينه مديرا عاما للشركة.

وقال التميمي في تصريحات صحفية أنه سيسعى إلى الارتقاء بالشركة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في إقليم الشمال في سبيل الارتقاء بخدمتهم.

وأشار إلى أن رضا المشتركين هو الهدف الأسمى في الشركة، مؤكدا أن الشركة ستواكب التطورات التكنولوجيا الحديثة في عملها بهمة موظفيها للوصول إلى أفضل الشركات في العالم في مجال تقديم الخدمة للمشتركين.