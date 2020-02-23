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“التمييز” ترد دعوى لـ”جمعية الإخوان” بسبب التقادم

منذ 43 دقيقة
مقر جماعة الإخوان المسلمين في العاصمة عمان -(ارشيفية)

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عمان-الغد-أصدرت جماعة الإخوان المسلمين مساء الأحد، بيانا ردا على قرار الصادر عن محكمة التمييز.
وتاليا نص البيان:”إن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد بأن القرار القضائي الصادر عن محكمة التمييز بصفة غير قطعية جاء في معرض التمييز لرد دعوى جمعية جماعة الإخوان المسلمين بالمطالبة باسترداد واستحقاق أموال ، (وهي عبارة عن موجودات المركز العام للجماعة) لعلة التقادم.
وعليه لقد قضى القرار وبشكل حاسم بأن جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست حديثاً في عام 2015، لايمكن اعتبارها بأي صورة من الصور خلفاً قانونياً أو واقعياً للإخوان المسلمين ، وليس لها أي صفة للمطالبة باسترداد واستحقاق الأموال موضوع الدعوى.”

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