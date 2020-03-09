“التمييز” تصادق على قرار براءة متهمين من جناية هتك العرض

إربد- الغد- صادقت محكمة التمييز برئاسة القاضي محمد إبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي، وباسم المبيضين، وماجد العزب وحمد الغزاوي، على قرار محكمة الجنايات الكبرى القاضي بإعلان براءة متهمين من جناية هتك العرض اقترفها أكثر من شخص للتغلب على مقاومة المجني عليها، وفق وكيل المتهمين المحامية ثروت الحيلواني.

وتتلخص وقائع القضية وحسبما جاء بإسناد النيابة العامة، انه وأثناء مسير المجنى عليها (20 سنة) في الشارع العام بالقرب من منزل ذويها، توقفت بجانبها مركبة يستقلها شخصان طلبا منها الصعود بحجة التحدث معها، وبالفعل انطلت الحيلة والخديعة على المجني عليها وصعدت برفقتهما.

وقام الشخصان باصطحاب المجني عليها إلى منطقة حرجية خالية من السكان والمارة وهناك أفصحا عن نيتهما الجرمية تجاهها بالأقوال برغبتهما في معاشرتها، ثم هجما عليها وأقدما على الاعتداء عليها بالضرب بغية إخضاعها وترويعها وإضعاف مقاومتها، وتحت وطأة العنف والشدة الواقعة على المجني عليها والوسائل والظروف التي أحاطت بها تمكنا من تجريدها من غطاء رأسها وطرحها أرضا وأخذا بتقبيلها ومن ثم أقدما على تجريدها من ملابسها السفلية وحاولا اغتصابها، إلا إنهما لم يتمكنا بسبب مقاومتها الشديدة، وبعدها أقدما على ضربها بواسطة أداة حادة وأثناء ذلك كانت المجني عليها تصرخ بأعلى صوتها وتقاومها بشدة محاولة تخليص أمرها، عندها قام المتهمان بتهديدها بفضح أمرها بنشر الصور التي قاما بالتقاطها في حال أبلغت أي شخص بفعل الاعتداء الجنسي الواقع عليها، وبعد ذلك غادرا المكان دون تحقيق جريمة الاغتصاب، واحتصلت الفتاة على تقرير طبي وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت ملاحقة الشخصين.

وباستعراض المحكمة للبينات تجد أن البينة الرئيسة للمشتكية جاءت متناقضة مع بعضها عند المدعي العام والشرطة من ناحية ومع الواقع والحقيقة والعقل والمنطق وظروف القضية وملابساتها ومشوبة بعيب الكيد والغاية والغرض بالابتزاز من ناحية أخرى.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في اربد برئاسة القاضي عزام النجداوي وعضوية القاضيين مالك الحموري ولأفي أبو تايه، استبعاد شهادة المشتكية من عداد البينات، إضافة إلى استبعاد باقي بينات النيابة العامة لأنها جاءت منقولة عن شهادة المشتكية التي قررت المحكمة استبعادها من عداد البينات أو متناقضة أو خالية مما يربط المتهمين بما اسند إليهما على وجه الجزم واليقين.