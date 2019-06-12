“التمييز”: جمعية الإخوان ليست خلفاً قانونياً لجماعة الإخوان

هديل غبون

عمان- أصدرت محكمة التمييز – أعلى سلطة قضائية في المملكة- قراراً يقضي بعدم اعتبار بعدم اعتبار جمعية الإخوان المسلمين المرخصة خلفاً قانونياً لجماعة الإخوان المسلمين .

جاء ذلك وفق ما أفاد “الغد” محامي القضية بسام فريحات، والذي أكد أن القرار قرار قطعي.

وجاء في نص القرار: وترتيباً على ذلك فإن جمعية الاخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحله حكماً من تاريخ 16/6/1953 تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة 550 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1134 بتاريخ 16/2/1953 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب قرار محكمة التمييز، فإن جمعية الاخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الاخوان المسلمين المنحلة قانوناً لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953 وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.

وجاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به الدكتور همام سعيد وزكي بني ارشيد وسعود ابو محفوظ وآخرون بشأن الدعوى التي رفعتها جمعية جماعة الاخوان المسلمين القانونية، متضمنة المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وبناء على هذا القرار القضائي حُسم الخلاف حول اعتبار جماعة الاخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا.