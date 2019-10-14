التنافس يحتدم في بطولة الأمير محمد للشطرنج اليوم

مصطفى بالو

عمان- يحتدم التنافس في بطولة الأمير محمد الدولية السابعة والعشرين للشطرنج، وذلك من خلال الجولة الخامسة التي تقام في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة، في إطار منافسات البطولة التي ينظمها نادي الفحيص الأرثوذكسي بالتعاون مع اتحاد اللعبة، بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة، يمثلون الأردن (المنظم)، مصر، العراق، لبنان، فلسطين، والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد مدير البطولة عضو الاتحاد ناهد صويص، أن المنافسات قدمت مواهب جديدة إلى اللعبة على مستوى الجنسين، مشيرا الى قوة المنافسة التي تغلفها رغبة اللاعبين بالوصول أولا إلى المراكز الأولى بالبطولة، منوها إلى الشراكة بين المشاركين على سلم الترتيب العام للبطولة، مشيدا بأداء الحكام – العام الدولي نبيل الجنيدي، الدولي احمد الجوابرة، الدولي قاسم نمر، الدولي نسرين كنعان، والوطني زهران سميرات والوطني محمد العبادي-، والذي يفسره خلو المنافسات من الاعتراضات، منوها أن ادارة النادي رصدت جوائز تحفيزية لزيادة حدة المنافسة، وتكريم الأبطال مما ينعكس على المستوى العام للعبة.

الترتيب العام

يتشارك 6 لاعبين في صدارة الترتيب العام للبطولة، كل من اللبناني عمرو الجاويش، سمير منصور، احمد الخطيب، مروان العابودي بهجت الريماوي وبشرى الشعيبي برصيد 4 نقاط لكل منهم، ويتشارك ايضا كل من المصري محمد السيد، حسن ابو السميد، سيف مالك وفتحي ناصر، موسى نعيم، والفلسطيني محمد سد برصيد 3.5 نقطة لكل منهم.

جوائز البطولة

يحصل صاحب المركز الأول على 250 دينارا وكأس البطولة وميدالية ذهبية، والثاني 150 دينارا وميدالية فضية، وصاحب المركز الثالث 100 دينار وميدالية برونزية، بالإضافة إلى جوائز لأفضل لاعب ولاعبة، لمختلف الفئات العمرية للذكور والاناث (6، 8، 10، 12، 14، 16 سنة) وجائزة لأفضل لاعب ولاعبة في نادي الفحيص الارثوذكسي.