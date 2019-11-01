التنامي الفلسطيني بالجامعات العبرية

هآرتس

بقلم: نير حسون 1/11/2019

يعرف كل من درس في الجامعة العبرية أنه الميدان الرئيسي لحرم جبل المشارف، الذي يذهب اليه الطلاب من العلوم الاجتماعية والحقوق، وهناك يمكن أن نعرف عن التركيبة الإنسانية للجامعة. في بداية السنة الدراسية في هذا الأسبوع كان يمكن الشعور بأن تركيبة الطلاب في الجامعة العبرية قد تغيرت: هنا وهناك ظهرت مجموعات من الجنود بالزي العسكري، وهو نتيجة التعاون المختلف عليه بين الجامعة والجيش في برنامج “حفتسيلوت” لجنود جهاز الاستخبارات. وظهر ايضا رجال شرطة بزيهم الرسمي، وهو نتيجة التعاون مع الشرطة. القليل من الاصوليين، شخص كمعلم مسيحي، طلاب يهود، علمانيين ومتدينين.

ولكن قرب لافتة كبيرة كتب عليها “الروح اليهودية يبنيها مستقبل مندمج”، تجمع عدد كبير من الفتيات الفلسطينيات. في هذه السنة أكثر من أي سنة اخرى، ظهر الحضور الفلسطيني في حرم الجامعة. المعطيات قفزت بشكل كبير في عدد الطلاب الفلسطينيين المقدسيين الذين يدرسون في الجامعة العبرية في السنة الاخيرة.

عدد الطلاب الفلسطينيين المقدسيين الذين بدأوا السنة التحضيرية في الجامعة العبرية تضاعف تقريبا، من 210 في السنة الماضية الى 410 هذه السنة. صحيح أنه حدث انخفاض بسيط في عدد الطلاب من شرقي القدس الذين تم قبولهم بسبب تغيير شروط القبول، لكن المنحى العام يشير الى ارتفاع بمئات النسب المئوية في العقد الأخير.

صحيح أن الأمر يتعلق بأرقام ما زالت صغيرة، بالنسبة لاجمالي الطلاب في الجامعة العبرية وايضا بالنسبة لعدد الفلسطينيين من القدس (المحتلة) الذين يتعلمون في مؤسسات أكاديمية. ولكن هذه مرحلة اخرى دراماتيكية في اقتراب المجتمع الفلسطيني في القدس من المجتمع الإسرائيلي. حسب تقديرات كثيرة، هذه العملية يمكن أن تغير وجه الجامعة العربية، والقدس ايضا.

بصورة تقليدية، سكان شرقي القدس تعلموا في جامعات الضفة الغربية والدول العربية. ايضا الآن معظم الطلاب الفلسطينيين من القدس يدرسون في جامعات فلسطينية وعربية، ولكن في العقد الأخير حدثت زيادة صغيرة تزايدت للطلاب الفلسطينيين من القدس الذين يدرسون في مؤسسات أكاديمية إسرائيلية. وفي مقدمة هذه المؤسسات كلية عزرائيلي للهندسة، كلية دافيد يلين للتعليم وكلية هداسا.

في السنوات الأخيرة ايضا المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية الرسمية بدأت في قبول الطلاب الفلسطينيين من القدس بأعداد كبيرة. قبل عقد تقريبا كان عدد الطلاب الفلسطينيين من القدس لا يزيد على بضع عشرات، خلافا للفلسطينيين من عرب إسرائيل، الذين درسوا في الجامعة العبرية. في السنة الماضية درس في الجامعة العبرية 586 طالبا من شرقي القدس لجميع الألقاب (هذا لا يشمل السنة التحضيرية)، 69 منهم درسوا للقب الثاني و18 للقب الثالث.

المهن المطلوبة هي التعليم والخدمة الاجتماعية والاتصالات والعلاقات الدولية والتمريض. ولكن يوجد ايضا عدد من الطلاب في الاحياء والهندسة الكهربائية والحاسوب، وهناك عدد قليل من الطلاب في الطب. هذه السنة، كما ذكرنا، انضم اليهم بضع عشرات اضافة لزيادة تقريبا 100 في المائة في عدد المقبولين للسنة التحضيرية مقارنة مع السنة الماضية.

معظم الأشخاص الذين يعرفون الموضوع يشيرون إلى اقامة جدار الفصل الذي اغلق بين القدس الشرقية والضفة الغربية كدافع أساسي إلى أن الفلسطينيين من القدس بدأوا في البحث عن مستقبلهم في مؤسسات إسرائيلية. ويمكن أن نضيف للجدار تغييرات تنظيمية اثقلت على من يحملون شهادات من مؤسسات فلسطينية للعمل في الجهاز الإسرائيلي. سبب مهم آخر هو تمويل سخي لمجلس التعليم العالي الإسرائيلي الذي يسمح للجامعة بإعطاء منحة تقريبا لكل طالب فلسطيني يلبي شروط القبول ويريد دراسة السنة التحضيرية.

حقيقة أن كل من يحتاج الى منحة يحصل عليها، وحقيقة أنه مرت عشر سنوات منذ اقامة الجدار، أدت الى أنه من الصعب الدراسة في الجامعات الفلسطينية. المدينة الآن موحدة أكثر، القطار الخفيف ايضا ساهم في ذلك (توحيد شطري المدينة)، قالت ميخال براك، التي تترأس قسم التنويع الثقافي في الجامعة. ومهما كان الأمر، الدراسة في الجامعة تنضم إلى تغييرات كثيرة في المجتمع الفلسطيني في القدس التي تقربه من المجتمع الإسرائيلي، ومن بين هذه التغييرات الزيادة في طلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وزيادة الطلب على دراسة البغروت وزيادة عدد العمال الفلسطينيين في غربي القدس.

الحياة أقوى

فؤاد أبو حامد من صور باهر كان من الطلاب الفلسطينيين الأوائل في الجامعة العبرية قبل عقد تقريبا. الآن هو رجل أعمال ومحاضر في كلية إدارة الأعمال في الجامعة. “في حينه كان عدد الطلاب العرب قليلا”، تذكر، “لو أنك سمعت عن شخص من صور باهر يدرس في الجامعة العبرية لكان هذا أمرا استثنائيا، الآن أنت تراهم. أنا أشخصهم من ملابسهم وسلوكهم. كل سنة تمر تكسر الوصمة الموضوعة ضد الدراسة هنا، في السنوات الاخيرة اصبحت مثل كرة الثلج. هذا سيستغرق بضع سنوات اخرى، عندما سيكون هنا خريجون وحاصلون على شهادة الدكتوراة، وهذا سيؤثر بصورة كبيرة”.

ما الذي أدى إلى التغيير؟ “لا شك أن الميزانيات والاهتمام من قبل المؤسسات الإسرائيلية كانت العوامل الرئيسية”، قال أبو حامد. “ذات يوم لو أنه لم يكن معك نقود لما كنت تستطيع القيام بذلك. الآن كل ولد، حتى لو كان فقيرا ولكن له علامات جيدة، يمكنه أن يقبل. يوجد ايضا امور مرتبطة بالسلطة الفلسطينية والوضع الاقتصادي. الناس يعرفون أنه يجب أن يكون تشغيلا جيدا وآلاف الطلاب الذين أنهوا دراستهم في الجامعات الفلسطينية كتبوا في فيس بوك “لا تكرروا خطأنا، لا يوجد لنا عمل”. الناس غارقون في روتين حياتهم ويرون أن العملية السلمية عالقة، وما يجب عمله من اجل تأسيس انفسهم هو أن يتعلموا ويتقدموا. الحياة اليومية هي اقوى من الشعارات”.

العرب في القدس يعترفون أنه في السنوات الأخيرة ضعف عدد من الموانع الاجتماعية المتعلقة بالعلاقة مع المجتمع الإسرائيلي: الطابور على تقديم طلب للحصول على الجنسية ضعف وهكذا ايضا الانتقاد الموجه لمن اختار الدراسة في مؤسسة إسرائيلية.

رلى أبو زياد، من بيت حنينا، بدأت الدراسة في الجامعة العبرية في العام 2010. “لم أرغب في الذهاب الى الضفة، رغم أن كل صديقاتي ذهبن الى هناك. ولم ارغب في السفر الى الخارج”، قالت. “كثيرون قالوا لي أنا فقط سأضيع الوقت والمال ولن أنجح”. البداية كانت صعبة جدا. “في الفصل الاول في احدى المحاضرات، المحاضر طلب مني الحضور الى مكتبه، وقال لي: اسمعي، أنا لا أرى أنك تنجحين هنا. خسارة على مال والدك. اقترح عليك الذهاب والبحث عن خيار آخر. كان عمري حينها 17.5 سنة. خرجت من غرفته وجلست وبكيت ولم أنجح في الوقوف. ولكن بعد أسبوع جئت وقلت له بأنني قررت الاستمرار في الدراسة، وأن هذا من حقي. في نهاية المطاف حصلت على علامة 91 في مساقه، أكثر من متوسط الصف بشكل عام. في السنوات الاولى بكيت في كل مرة كنت ادرس فيها لامتحان”.

كانت هناك صعوبات اخرى، مثلا، طالب كان يحمل السلاح جلس الى جانبها في الصف وشرح للمحاضر لماذا يجب على الفلسطينيين أن يغادروا البلاد. “شعرت أنني غريبة ومقطوعة، وليس لي مكان هنا. في السنتين الاوليين لم اتجرأ على المشاركة في الدروس”.

العائق الاول الذي يتحدث الجميع عنه هو اللغة. مستوى تعلم العبرية في المدارس الثانوية في شرقي القدس منخفض جدا. والطلاب الذين يأتون للجامعة يواجهون صعوبات كثيرة. المشكلة الثانية التي يشير اليها عميد الجامعة، البروفيسور براك مديناه، هي عدم معرفة المجتمع الإسرائيلي: “هم لا يعرفون ما معنى حريدي، ما هو اليمين وما هو اليسار، هذه أمور أنت تفترض أن الطلاب يعرفونها”. ومن اجل مواجهة ذلك فان كلية التعليم عقدت دورة صيفية خاصة لتعريف الطلاب العرب على الثقافة الإسرائيلية.

الطلاب العرب ايضا يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية. “بصورة طبيعية جميع الطلاب يبقون داخل فقاعتهم ويميلون الى التواجد مع من يشبههم، هذا صحيح بالنسبة للمتدينين والعلمانيين. ولكننا نحاول خلق تفاعل”، قالت البروفيسورة ميخال براك. “في السنة الماضية قمنا بعقد يومين للثقافة الفلسطينية من اجل رؤية انفسهم جزء من الفضاء”.

نخبة جديدة

السؤال المهم حقا هو ماذا سيكون مغزى هذا التغيير فيما يتعلق بالمجتمع الفلسطيني في القدس والعلاقة مع المجتمع الإسرائيلي. بعد بضع سنوات سيكون للمرة الأولى منذ العام 1967 نخبة فلسطينية جديدة في القدس، تتحدث العبرية بطلاقة وتعرف جيدا المجتمع الإسرائيلي. معنى ذلك يمكن أن يكون بعيد المدى. مثلا، هذا سيبعد الاحتمالية الواقعية للتوصل الى اتفاق سلام يشمل ضم شرقي القدس الى السلطة الفلسطينية. “جميعنا نربح، لكن فلسطين والعملية السلمية تخسر في نهاية الامر”، قال أبو حامد. “كل يوم يمر يحول الحل السياسي الكلاسيكي الى أمر قليل الاحتمالية”. هذه عملية أسرلة نحن نذهب اليها بارادتنا، لكن عندما تجلس وتفكر وترى الناس والمشاكل، أنت تعرف أن هذا لن يخفي مشكلة شرقي القدس. ولكن ربما في المرحلة القادمة هذا سيؤدي الى تقارب مع المجتمع الاسرائيلي، وهؤلاء الخريجون سيرغبون في السكن في ارمون هنتسيف وفي التلة الفرنسية. هذا سيغير القدس.

الخريجون سيقودون الى تغيير آخر في العاصمة، تغيير النخب. حتى الآن النخبة العربية في المدينة تتشكل في الاساس من العرب من مواطني اسرائيل الذين تركوا منازلهم وجاءوا الى المدينة، عدد منهم قبل عشرات السنين وهم يقومون بدور رئيسي في العلاقة بين المجتمع الفلسطيني والسلطات الاسرائيلية. معظم المحامين ومدققو الحسابات ومدراء المدارس هم من عرب اسرائيل. “مع كل الاحترام، لقد حان الوقت الى أن يحتل السكان المقدسيون المكان الذي نحتله نحن”، قالت منى خوري، مستشارة رئيس الجامعة لتسهيل وصول المجتمع العربي للثقافة “ليديروا اجهزة الرفاه والتعليم والصحة التابعة لهم بأنفسهم”. بعد سنتين سيكون لدينا تسع عاملات اجتماعيات من شرقي القدس، هذا الامر لم يحدث في أي يوم من الايام”.