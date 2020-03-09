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التنسيب بإنهاء خدمات بريزات

منذ 42 دقيقة
موسى بريزات

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هديل غبون

عمان – أكد مصدر في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان لـ”الغد”، إعلامه بقرار التنسيب لمجلس الوزراء بإنهاء خدمات المفوض العام للمركز د.موسى بريزات اليوم الاثنين.

وتتضمن صلاحية مجلس الامناء التنسيب لمجلس الوزراء استنادا الى المادة 16 / أ بإنهاء الخدمات للمفوض ، فيما يتطلب إنفاذ القرار صدور الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتوشيحه ايضا بإرادة ملكية سامية.

وكان قد صوت ١٩ عضوا من أصل ٢١ من مجلس الامناء على التصويت لصالح إنهاء خدمات المفوض قبل أكثر من اسبوعين على القرار لاعتبارات تتعلق بتعدد دورية ولايتة للمرة الثالثة على التوالي وخلافات تتعلق بإدارة العمل داخل المركز.

ومن المتوقع بحث مجلس الوزراء قرار التنسيب قبل نهاية الاسبوع الجاري.

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