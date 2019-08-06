التنسيب بالموافقة على تعيين الدكتور محمد عبيدات رئيسا لجامعة جدارا

إربد-الغد- قرر مجلس أمناء جامعة جدارا بالإجماع في جلسته رقم (11) تاريخ 6/8/2019 م القرار رقم (44) التنسيب لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة على تعيين الدكتور محمد طالب عبيدات (من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية) رئيساً لجامعة جدارا ، وذلك استناداً للمادة (١١/ج) من قانون الجامعات الأردنية رقم ( 18) لسنة 2018.

ويذكر أن الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية ،و قد شغل العديد من المناصب منها :وزير الأشغال العامة والإسكان، عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس مؤسسة الإسكان والتطوير، رئيس مجلس البناء الوطني، عضو اللجنة الملكية لإعمار المساجد والوقف ، ومدير المشاريع في وزارتي التربية والتعليم والبلديات لقطاع الشمال، و مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلبة.