التنسيب بتمديد إعفاء المكلفين من الغرامات للمرة الأخيرة

عمان- قرر الفريق الاقتصادي خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على تمديد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليهم لمدة شهر حال تسديد الرصيد المستحق مع إمكانيّة الاستفادة من التقسيط.

وسيكون هذا التمديد الاخير الذي يتم منحه للمكلفين؛ وذلك انسجاما مع قانون ضريبة الدخل الذي اجاز منح اعفاءات لمدة 180 يوما من تاريخ تطبيق القانون. ويأتي القرار نظراً للإقبال من المكلفين على تسديد المبالغ المترتبة عليهم بعد قرار الحكومة إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم في حال التسديد، كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ المستحقّة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء سابقا على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتى نهاية العام الحالي.

كما ناقش الفريق الاقتصادي جملة من القضايا التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات.

واستمع الفريق إلى إيجاز قدمه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت عن واقع الاستثمارات في العقبة والحوافز المقدمة للمستثمرين. وأكد الفريق الاقتصادي أهمية تعزيز القيمة المضافة للعقبة على الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحفزة للنمو والمشغلة للعمالة المحلية.

وجرى التأكيد على ضرورة أن تكون غالبية العمالة في الفنادق والمنشآت السياحية بالعقبة من العمالة المحلية، وأهمية توفير الإسكان لذوي الدخل المحدود في العقبة فضلا عن أهمية مكافحة التهريب من داخل حدود منطقة العقبة إلى خارجها.-(بترا)