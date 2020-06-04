“التنس” يعلن رغبته باستضافة تصفيات كأس ديفيز

عمان- الغد- كشف رئيس اتحاد التنس المهندس حازم عدس؛ أن الاتحاد بصدد التقدم خلال المرحلة المقبلة، بطلب استضافة مجموعة الأردن في التصفيات الآسيوية لكأس ديفيز، المقررة للعام الحالي 2020، وذلك عندما يفتح الاتحاد الدولي للتنس باب تقديم طلبات الاستضافة للمجموعات الآسيوية المختلفة.

وكان الاتحاد الدولي للتنس؛ قد أرجأ الإعلان عن تحديد موعد ومكان إقامة تصفيات المجموعة الثالثة؛ في ضوء توقف النشاط الرياضي العالمي؛ بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأشار م.عدس، إلى أن استضافة منافسات مجموعة المنتخب الوطني على ملاعب الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، من شأنه أن يعزز من حظوظ المنتخب الوطني في المنافسة على موقع متقدم في المجموعة، رغم صعوبة المهمة نظرا للمستوى الفني المتطور لمعظم منتخبات المجموعة الثالثة.

وسيخوض منتخب التنس التصفيات الآسيوية لكأس ديفيز، من خلال المجموعة الثالثة (ضمن التصنيف الآسيوي)؛ والتي تضم عشرة منتخبات هي إضافة إلى المنتخب الوطني، منتخبات كل من: الكويت، سورية، قطر، ماليزيا، سيريلانكا، فيتنام، هونغ كونغ، جزر الباسفيك والفلبين.

ومن المقرر، أن تخوض منتخبات المجموعة المنافسة من خلال تقسيمها إلى مجموعتين في الدور الأول؛ سعيا إلى انتزاع بطاقتي التأهل عن المجموعة؛ إلى المجموعة الثانية ضمن التصنيف الآسيوي لكأس ديفيز.

وما يزال المنتخب الوطني؛ يواصل تدريباته “عن بعد”، وبشكل فردي؛ في انتظار قرار الاتحاد الدولي للتنس بشأن تحديد موعد ومكان إقامة تصفيات المجموعة الثالثة.

وقرر كل من الاتحادين الدولي والآسيوي للتنس مؤخرا؛ استمرار تجميد بطولات التنس التي تقام بإشرافهما حتى يوم 31 من شهر تموز (يوليو) المقبل، على خلفية تداعيات انتشار وباء كورونا في مختلف دول العالم.

وينتظم في تدريبات منتخب التنس أربعة لاعبين هم: موسى القطب؛ سيف عدس؛ حمزة الأسود وعبدالله شلباية، ولكل منهم تجربة جيدة على صعيد المشاركات الخارجية؛ سواء من خلال صفوف المنتخب الوطني الأول؛ أو المنتخبات العمرية، واقتصرت تدريبات لاعبي المنتخب خلال المرحلة الماضية؛ على اللياقة البدنية؛ وبعض الجوانب الفنية؛ حيث يتدرب كل لاعب حسب البرنامج الذي أعده المدير الفني التونسي للمنتخب الوطني رفيق بوشلاكة؛ الذي يقوم بالتواصل اليومي مع اللاعبين في منازلهم لمتابعة تنفيذ برنامج التدريب.

يذكر أن المنتخب الوطني قد تأهل من المجموعة الرابعة إلى المجموعة الثالثة ضمن التصنيف الآسيوي؛ في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي؛ عندما استضاف اتحاد التنس على ملاعبه بمدينة الحسين للشباب؛ تصفيات المجموعة الرابعة بمشاركة عشرة منتخبات؛ وانتهت منافساتها إلى تأهل كل من منتخبي الأردن وجزر الباسفيك إلى المستوى الآسيوي الثالث.