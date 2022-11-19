التنظيم في مباراة الأردن وإسبانيا “تحت القصف”

يحيى قطيشات – اشتكى عدد كبير من الجماهير التي تابعت المباراة التاريخية بين المنتخب الوطني ونظيره الإسباني، والتي جرت يوم الخميس الماضي على ستاد عمان الدولي، سوء التنظيم وتعقيد آلية الدخول والخروج من الملعب.

وعكست مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واضح والمقابلات التي جرت بعد نهاية المباراة، الاستياء من سوء التنظيم.

أبدى أصحاب الملاحظات دهشتهم من الإجراءات غير المنظمة الخاصة بالمباراة، ومن ارتفاع أسعار التذاكر، والتي حرمت جماهير الملاعب من حضورها، بعد أن استهدف اتحاد الكرة فئة وطبقة معينة من الجماهير، إضافة إلى عدم وجود أماكن للسيارات الخاصة بالجمهور، وكذلك ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات بشكل “جنوني”.

وتقول الرياضية المعروفة تغريد مومنة: “اتحاد كرة القدم فشل في إدارة الحدث، فالجمهور اشترى التذاكر بأسعار خيالية، ومع ذلك لم نجد مصفا للسيارات في الأماكن المحددة على التذاكر، والناس اللي اشترت تذاكر في المدرجات الملاصقة للمقصورة وبأسعار عالية، لم تجد مكانا للجلوس، والجمهور اضطر للتنقل بدون أي تنظيم من مدرجات الدرجة الثالثة الى مدرجات الدرجة الأولى، وأسعار الماء.

وأضافت: “المشروبات بتخليك تحس أنك في Jordan مش في الأردن”.

وأضافت في حديث لـ “الغد”، العلامة الكاملة تعطى فقط لوزارة الشباب على جهدها الواضح في تحضير ستاد عمان الدولي، فالملعب كان في أبهى صورة لا نقاش في ذلك.

وبينت مؤمنة السؤال المستمر.. لماذا لا يبقى الملعب بهذه الصورة دائما، والجواب المعروف أنه لن يبقى هكذا طالما يلتهم اتحاد القدم كل الغرامات التي تفرض على الأندية عند تخريب المدرجات، ويطلب من وزارة الشباب أن تنفق على صيانة الملاعب.

وقالت: “الفعاليات التي سبقت المباراة من المؤكد أن تكلفتها كانت خيالية، رغم أنها كمستوى لم تكن كما هو مأمول فعليا”.

وتابعت: ليس لدي فكرة عن تكلفة الفعاليات، لكن الشخص الذي تم استقدامه من لبنان من أجل” الدي جي”، فإن شباب أردنيين مبدعين قادرين على القيام بعمله، وكان ممكن يخلقوا نفس الجو مجانا لعيون المنتخب أو على الأقل بتكلفة معقولة”.

اللاعب السابق والمدرب الوطني الدكتور مراد النوايسة، يؤكد أن التنظيم لم يكن على مستوى الحدث، ويضيف لا أجد كلمات تعبر عما بداخلي من امتعاض، مباراة أربكت عاصمة كاملة، والغريب أنهم يتغنون بنجاح الحدث على مستوى التنظيم، ويؤكد د. النوايسة كنت في تمام الساعة الخامسة والنصف على بوابة المدينة الرئيسية ودخلت الملعب الساعة السابعة و 12دقيقة وجلست في غير مكاني.

ويضيف النوايسة في حديث لـ”الغد” حضرت من محافظة الكرك مع ابن أختي الذي يعشق لعب المنتخب الإسباني، ولكن للأمانة كانت رحلة الوصول للملعب صعبة ومتعبة.

من جانبه، يؤكد المشجع أسامة القاسم، أنه قام بشراء تذكرة من فئة 35 دينار لحبه للمنتخب الإسباني، وفوجئ أن رقم المقعد المدون على التذكرة محجوز لعائلة، وكانت أعداد الجماهير على المدرجات أكثر من عدد المقاعد المخصصة، وأن عملية الدخول للملعب لم تكن منظمة واستغرقت وقتا طويلاً.

وأعربت ام محمد النابلسي عن عدم رضاها عن التنظيم وعملية الدخول وحتى مقاعد الجلوس، وتقول: ” حضرت مع ابني وأصدقاؤه الذين اشتروا التذاكر من خلال مدارسهم الخاصة، ودفعت 40 دينار ثمنا لذلك غير تكاليف المواصلات والماء والمشروبات، وفي النهاية لا تشاهد المباراة بشكل جيد.

وعلى مستوى آخر، تركت المناسبة “غصة” في نفوس لاعبين سابقين ممن سبق لهم أن مثلوا المنتخب الوطني في مناسبات دولية عديدة، بعد تجاهل دعوتهم لحضور المباراة، كما يحدث في كافة دول العالم، من باب الوفاء لنجوم خدموا الكرة الأردنية سنوات طويلة، أثناء تواجدهم في صفوف المنتخبات الوطنية.