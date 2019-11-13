التنفيذ القضائي يضبط 16 مطلوبا أحدهم بحقه مليوني دينار

عمان- الغد- ألقت ادارة التنفيذ القضائي القبض على 16 شخصاً من المطلوبين قضائياً وبحقهم العديد من الطلبات والمتوارين عن الانظار، أحدهم بحقه 22 طلبا قضائيا بمبالغ مالية قدرت بمليوني دينار.

وفي التفاصيل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة التنفيذ القضائي نفذوا ومنذ بداية هذا الاسبوع حملات امنية في مختلف محافظات المملكة على الاشخاص المطلوبين وبحقهم العديد من الطلبات القضائية والمتوارين عن الانظار منذ سنوات .

واضاف الناطق الاعلامي انه تم القاء القبض على 16 شخصاً مطلوباً بعد متابعتهم وتحديد اماكنهم، ففي العاصمة القي القبض على اربعة اشخاص احدهم بحقه 22 طلباً قضائياً بمبالغ قدرت بمليوني دينار، واخر بحقه 37 طلباً وثالث بحقه 13 طلباً اضافة الى شخص من جنسية عربية بحقه 10 طلبات قضائية.

كما القي القبض في محافظة المفرق على شخصين مطلوبين الاول بحقه 15 طلباً قضائياً ومتوارٍ عن الانظار منذ سنوات والثاني بحقه 14 طلباً.

وفي مدينة الزرقاء ولواء الرصيفة، القي القبض على 4 أشخاص جميعهم بحقهم طلبات تزيد عن 10، وأحدهم متوارٍ عن الانظار منذ سنوات.

وفي محافظة البلقاء، القي القبض على مطلوبين اثنين احدهما مصنف بالخطير والاخر متوارٍ عن الانظار منذ سنوات.

وفي محافظة الكرك القي القبض على شخصين الاول بحقه 38 طلباً قضائياً والثاني بحقه 15 طلباً، كما القي القبض في محافظة اربد على شخص بحقه 29طلباً، وفي محافظة جرش القي القبض على مطلوب بحقه 15 طلباً قضائياً وجرى ارسال كافة المقبوض عليهم الى مصادر طلباتهم .