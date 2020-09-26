التنفيذ القضائي يقبض على مطلوب بـ 2.1 مليون دينار

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة التنفيذ القضائي تمكنوا من القاء القبض على شخص مطلوب بحقه طلبان ماليان بمبالغ تقدر باثنين مليون ومائة وتسعة عشر ألف دينار بعد متابعة معلومات وردت اليهم حول مكان وجوده في احدى المناطق بالعاصمة، هذا وسيتم احالته الى مصادر طلباته .