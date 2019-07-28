“التنكو” تفوز بالمركز الأول في مسابقة “Cybertalents” لأمن المعلومات

أحمد التميمي

الرمثا– فاز فريق طلبة كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالمركز الاول على مستوى الاردن بمسابقة Cybertalents لأمن المعلومات، بمشاركة مجموعة كبيرة من المتسابقين من مختلف الجامعات الاردنية وقطاعات اخرى مهتمة بأمن المعلومات.

وقال رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات ان جامعة العلوم والتكنولوجيا تسعى للتميز وتحفز الابداع لدى الطلبة حيث تولي كل الاهتمام للطلبة المتميزين وتشجعهم وتدعمهم وتحفزهم للتقدم خلال مسيرتهم العلمية على الانخراط في النشاطات العلمية اللامنهجية التي تساعدهم مستقبلا على التطور في شتى المجالات.

وعبر الدكتور خريسات عن سعادته بالإنجاز الذي حققه الطلبة مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تبني الأفكار الإبداعية والمتميزة لدى الشباب الأردني ودعمها للمبدعين والمتميزين مؤكداً اعتزاز الوطن بهم.

وبين عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات الدكتور اسماعيل الحميدي ان فريق طلبة الجامعة حقق المركز الاول وضم ثلاثة طلاب من الجامعة وهم ليث فاعوري، هديل ابو عرجة، باسكال معايعة ومشارك اخر ضمن الفريق من خارج الجامعة ابراهيم نهنوش، حيث يقوم الطلبة المتسابقون بإبراز مهاراتهم المتميزة والقيادية بوقت محدد ضمن روح الفريق الواحد وتفوز الفرق التي تحدد المخاطر وتجنب أنظمتهم المخاطر بأفضل وأسرع السبل.

واشار الدكتور الحميدي الى ان الجامعة اسست حاضنة للإبداع البرمجي يتم من خلالها تدريب الطلاب الموهوبين على الخوارزميات والبرمجيات المتقدمة التي تلائم حاجات السوقين المحلية والعالمية.

ومن الجدير بالذكر ان مسابقة Cybertalents هي احدى مسابقات التقاط الاعلام capture the flag حيث تختص هذه المسابقات بأمن المعلومات السيبراني، وتحتوي المسابقة على مجموعة من المهام في مختلف المجالات منها: اختراق تطبيقات الويب ، الهندسة العكسية ، التحقيق الجنائي الرقمي ، التشفير و البرمجة ، عند حصول كل فريق على فلاغ من احدى المهام ، يحصل على نقاط تتدرج اعتمادا على صعوبة المهمة

وعن مراحل مسابقة cybertalents فتبدأ بشكل فردي لتحديد مستوى كل متسابق و ايجاد تيم خاص به ، ثم ينتقل المتأهلين الى مسابقة على مستوى المملكة ، و من بعدها يتأهل فريق المركز الاول الي مسابقة الوطن العربي التي تقام في مصر ، و اخيرا يتأهل المركز الاول ايضا الى العالمية ليمثل الوطن العربي بأكمله في اليابان