التنكيل بعائلات في الأغوار

هآرتس

أسرة التحرير 22/8/2021

صادرت قوات الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي نحو دزينة من لوحات الطاقة الشمسية التي تستخدم في إنتاج الكهرباء من عائلتين فلسطينيتين تسكنان في القرية العتيقة والبعيدة يرزا في شمال غور الأردن. وتكثر الإدارة المدنية من مصادرة لوحات الطاقة الشمسية التي تتبرع بها جمعيات المساعدة الأوروبية للسكان، بحجة انه محظور عليهم الارتباط بشبكة الكهرباء، وكأنها سلاح محظور أو ملك للجيش الإسرائيلي.

ولكن هذه المرة كانت الظروف قاسية وسخيفة على نحو خاص. فقد صودرت اللوحات في ذروة حر آب الذي يصل في غور الأردن إلى 40 درجة مئوية. وهناك حاجة إلى قدر كبير من السادية لترك عشرات من بني البشر وبينهم شيوخ وأطفال، دون كهرباء في حر صيف الغور. هناك حاجة لقدر كبير من انغلاق القلب في عدم تأجيل هذا على الأقل إلى أشهر الخريف. ولكن عندما لا يكون الفلسطينيون بشرا ويكون الهدف لطردهم من الغور واضحا وقاطعا فلا يتبقى عندها أي مكان لاعتبارات إنسانية أو للرأفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وكما نقلت “هآرتس” أول من أمس فان الذريعة هذه المرة أيضا كانت سخيفة على نحو خاص. ففي الأمر العسكري الذي جاء به المراقبون كتب أن هذا “اخطار بوقف تدمير الآثار”. هذا بالطبع لم يكن اخطارا بل مصادرة ولكن في بلاد التسيب التي في الغور المحتل كل شيء مباح. كما أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق فضلت في ردها لـ “هآرتس” تجاهل السؤال: ما العلاقة بين مصادرة اللوحات وبين تدمير الآثار؟ وهذا لا يعود إلا لانه لا توجد أي علاقة.

النتيجة: عائلة الفلاح سالم أبو الطيب – أم، أب، جدة وطفلين صغيرين – حكم عليها بان تعيش بلا كهرباء. في حر آب في الغور معنى الأمر معاناة وضائقة وكذا خطر على الشيوخ والأطفال. عقاب مشابه فرض على جيرانهم، ابناء عائلة مساعيد.

الفلاح ابو الطيب، ابن الـ 54 ولد في هذه القرية التي دمرت إسرائيل معظمها في 1967 وإسرائيل تريد طرد سكانها مثل باقي تجمعات الرعاة، بكل ثمن، بكل سبيل.

هذا التسلسل للأحداث لا يمكن وصفه الا كشر صاف، عديم الضمير، ينبع من الرغبة بالتنكيل بالسكان لدرجة الا يكون لهم أي بديل فيتركون. وهكذا يستكمل التطهير العرقي الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه في منطقتين في الضفة الغربية: في غور الأردن وفي جنوب جبل الخليل، نقطتين مطرفتين من الضفة. قرية ما، حمُسه، تركت في الأسابيع الأخيرة، بعد أن دمرت ثلاث مرات هذه السنة.

وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان افيف كوخافي لا يمكنهما أن يغسلا ايديهما ويدعيا البراءة. هذا التنكيل هو من فعل ايديهما وهو سيذكر لهما ابدا.