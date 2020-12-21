“التنموية والحرة” تستهدف جذب استثمارات بقيمة 3.1 مليار دينار العام المقبل

طارق الدعجة

عمان- تستهدف شركة مجموعة المناطق التنموية والحرة جذب استثمارات خلال العام المقبل بقيمة 3.1 مليار دينار، وفق ما أظهر مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام المقبل.

وفي حال تمكن الشركة من تحقيق هذه القمية، فإن حجم الاستثمار داخل المناطق بنسبة 15 % مقارنة مع المستهدف تحقيقه مع نهاية 2020 والذي تقل قيمته إلى 2.7 مليار دينار.

وتتوزع الاستثمارات المستهدف تحقيقها العام المقبل من قبل الشركة بواقع 2.2 مليار دينار داخل المناطق الحرة و690 مليون دينار داخل منطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين اللتين تتبعان للشركة.

وكانت الحكومة قررت في العام 2016 دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى “المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية” بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.

ويظهر مشروع قانون الموازنة للعام المقبل ارتفاعا في موازنة الشركة بنسبة 37.2 % لتصل إلى 30.6 مليون دينار مقابل 22.3 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.

وخصصت الشركة 5.6 مليون دينار لاستكمال مشروع التلفريك الذي يعد أول مشروع في منطقة عجلون التنموية والذي يصل إجمالي كلفته إلى حوالي 10 ملايين دينار.

ويمتد خط التليفريك بطول تقريبي 2850م بين القطعتين 36 الصوان و43 قرب قلعة عجلون، ويحتوي المشروع على 40 عربة كل منها تتسع لثمانية ركاب، قابلة للزيادة إلى 60 عربة مستقبلا.

يشار إلى أن الشركة أطلقت خلال شهر شباط (فبراير) الماضي 30 فرصة استثمارية في منطقتي عجلون والبحر الميت التنمويتين بحجم استثمار يصل إلى 76 مليون دينار.

وتسعى إلى توفير بيئة أعمال مثالية وعصرية ضمن خيارات جديدة للاستثمار في المناطق الحرة، والمناطق التنموية، وذلك بهدف تحديد أولويات الاستثمار في المناطق التنموية والفرص المناسبة لكل منطقة على أساس الميزة التنافسية في القطاعات السياحية والتجارية والصناعية والخدمية.

وتعمل الشركة على‌ تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة، بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.

وتوجد في المملكة 8 مناطق تنموية هي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، ومجمع الأعمال، والبحر الميت إلى جانب المحمدية (جنوب معان) ومنطقة المفرق الجديدة التي يديرها القطاع الخاص، فيما يبلغ عدد المناطق الحرة العامة بالمملكة نحو 43 منطقة منها 6 مناطق حرة عامة والباقي خاصة.