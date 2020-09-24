التنمية: استئناف العمل بمركز الوزارة واستقبال المراجعين الأحد

عمان –الغد – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن عودة استئناف العمل واستقبال المراجعين في مركز الوزارة اعتبارا من يوم الاحد المقبل الموافق 27/9/2020 ، بحسب الناطق الاعلامي للوزارة اشرف خريس .

وقال خريس في بيان صحفي اليوم الخميس ان مركز الوزارة سيعود لاستقبال المراجعين يوم الاحد المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ، مشيرا الى ان كافة المعاملات ستكون فقط من خلال مكتب خدمة الجمهور ، بعد المرور بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وعدم السماح للمراجعين بالتجوال داخل المبنى .

واوضح انه يمنع على كافة موظفي الوزارة من مديريات الميدان مراجعة مبنى الوزارة الا بموجب تنسيق مسبق مع وحدة الرقابة الداخلية بمركزالوزارة ، وذلك للحد من الاختلاط ومنع انتشار الفيروس .

وأكد خريس على ان العمل في الوزارة سيبقى وفق نظام مناوبات العمل بالحد الادنى استنادا الى قرار تحديد دوام الموظفين الحكوميين عن بُعد والسماح بتدوير العمل بينهم ، وعدم تاثير ذلك على مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بكافة مديرياتها في الميدان او المركز.

واشار الى ان الوزارة تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي وتعقيم مرافقها لحماية العاملين فيها والمراجعين .