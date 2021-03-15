“التنمية الاجتماعية” تعلق الدوام وتعتذر عن استقبال المراجعين اليوم

عمان -الغد- قررت وزارة التنمية الاجتماعية، تعليق الدوام في مقر الوزارة( المركز) وعدم استقبال المراجعين اليوم الاثنين بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

وقال الناطق الاعلامي في الوزارة أشرف خريس، ان العمل بالوزارة واستقبال المراجعين سيعود كالمعتاد صباح غد الثلاثاء بعد اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، من فحص الموظفين وتعقيم المبنى، تطبيقًا للبروتوكول الصحي المعتمد، ولمنع انتقال العدوى بين الموظفين والمراجعين.

واوضح خريس، ان مديريات الوزارة في الميدان والمنتشرة في جميع محافظات المملكة مستمرة في تقديم الخدمات للمراجعين كالمعتاد.