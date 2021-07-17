توقيف 3 موظفين عن العمل بتهمة الإساءة لمنتفعي دور الإيواء

عمان- الغد- قرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح تشكيل لجنة للتحقق من قيام موظفين من الاساءة إلى منتفع داخل احدى الدور التابعة للوزارة.

وأشارت الوزارة في بيان لها أنه فور اكتشاف تفاصيل حادثة الاساءة من خلال كاميرات المراقبة، قام الوزير بتشكيل لجنة للتحقق من الحادثة وتم توقيف ثلاثة موظفين عن العمل ولحين الإنتهاء من أعمال لجنة التحقق ، تمهيدا بإحالة الملف واي متورطين إلى الادعاء العام بتهمة الإساءة للمنتفع.

وتؤكد الوزارة أنه لن يتم التهاون مع أي شخص أو موظف في أي مركز أو دار إيواء سواء التابعة لوزارة التنمية أو في القطاع الخاص يسيء إلى أي منتفع ، وانها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الازمة بحق كل من يسيء .

هذا وكان الوزير المفلح تفقد المنتفع واطمأن عليه وأكد خلال الزيارة أن حماية المنتفعين في كافة دور الإيواء الخاصة و الحكومية واجب علينا، وتقديم كافة أشكال و برامج الدعم لهم ،وأن حقوق المنتفعين لن يتم التهاون به .