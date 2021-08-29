التنمية الاجتماعية: دراسة أوضاع أسرة الأغوار وتقديم المساعدات اللازمة لها

عمان-الغد- قالت وزارة التنمية الاجتماعية ان فريقا منها زار الاسرة في منطقة الاغوار الشمالية ،والتي تم الاشارة اليها في احد المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي واجرى دراسة لاوضاعها وقدمت التوصيات اللازمة بشأنها.

وكانت الاسرة استفادت من حملة جمع تبرعات نظمتها قناة الحقيقة الدولية قبل اكثر من 5 سنوات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية كانت حصيلتها أكثر من 38 الف دينار، مما وفر للأسرة تأمين منزل لها في تلك الفترة ، الا ان الاسرة قامت بييع المنزل لظروف خاصة بالعائلة وسكن جميع افرادها في منزل مكون من طابقين بعداد كهربائي مشترك مع شقيقه ووالدته مما ساعد في تراكم الفواتير منذ شهر ايار 2018 وحتى الان حيث تم التنسيق مع شركة كهرباء الجنوب واعادة التيار الكهربائي للاسرة، وبصدد تسديد الفواتير المتراكمة، كما يستفيد ثلاثة من افراد الاسرة من صندوق المعونة الوطنية بمخصصات شهرية متفاوته.

وستجري الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والرسمية الشريكة الصيانة اللازمة للمنزل الذي تتواجد فيه الاسرة حاليا وتزويده باحتياجاته المنزلية كما سيتم متابعة ومراجعة الابناء لطبيب عيون.

ودعا الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس المواطنين ووسائل الاعلام التعاون والتنسيق فيما ينشر من معلومات في الحالات المشابهة ليتسنى للوزارة دراسة اوضاعها وتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لها.