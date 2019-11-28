“التنمية الاجتماعية”: 1.5 مليون دينار حجم تمويل مشاريع الأسر المنتجة في 2019

عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس ان الوزارة مولت مشاريع انتاجية وصناديق ائتمان ومشاريع اسر منتجة للعام الحالي 2019 بقيمة مليون وخمسمائة الف دينار، حيث بلغت نحو 482 مشروعا.

واشار خريس في تصريح صحافي اليوم الخميس، الى ان مشاريع برامج الأسر المنتجة من المشاريع التي أولتها الوزارة جل اهتمامها للمساهمة في تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والحد من مشكلتي الفقر والبطالة والنهوض بالمجتمع.

واوضح ان الوزارة تسعى الى تطوير المجتمعات المحلية وتحفيزها ذاتيا لاستغلال الامكانات المادية والبشرية المتاحة وتوجيهها لاحداث التغيرات المرغوبة بهدف تجذير ثقافة اعتماد مناهج تنمية القدرات وتمكين افراد الاسرة من مواجهة الصعوبات في مجتمعاتهم وتحويل الأسر المحتاجة إلى اسر منتجة والعمل على تمكين النساء اقتصاديا.

من جهتها، قالت مديرة مديرية تعزيز الانتاجية في الوزارة كهرمان عدنان ان الوزارة ومنذ بداية البرنامجين الاسر المنتجة والمشاريع الانتاجية وصناديق الائتمان منذ العام 2008، مولت (5117) مشروع انتاجي بكلفة اجمالية بلغت (10) مليون دينار و (893) مشروعا انتاجيا للجمعيات الخيرية وصناديق ائتمان بقيمة بلغت 10 مليون دينار ايضا.

واشارت الى ان الوزارة تقدم منح للجمعيات الخيرية بهدف انشاء صندوق ائتمان لمنح قروض للاسر التي ترغب في اقامة مشاريع انتاجية بدون فوائد وبأقساط ميسرة لتمكين المجتمعات المحلية من الاعتماد على الذات.

وتسعى الوزارة وفقا لـ “عدنان” الى زيادة العمل بهذه البرامج من توثيق العمل المشترك بين القطاعين العام والتطوعي الاول ممثل بوزارة التنمية الاجتماعية والقطاع والتطوعي ممثل بالجمعيات الخيرية .

وقالت ان الوزارة بصدد توقيع اتفاقيات تمويل مشاريع انتاجية وصناديق ائتمان ، بقيمة (80) الف دينار، الاثنين المقبل مع عدد من الجمعيات.

وتشترط الوزارة للحصول على قروض الاسر المنتجة ان يكون في الأسرة المستفيدة شباب للاستفادة من هذا البرنامج بحيث لا يزيد دخل الأسرة على (500) دينار شهرياً التي لا يزيد أفرادها على خمسة أفراد.

وأن لا يزيد دخل الأسرة على (700) دينار للأسرة التي لديها شخص ذو إعاقة أو أكثر أو يزيد عدد أفرادها على خمسة أو لدى أحد أفرادها حالة مرضية تتطلب مصاريف زائدة أو دائمة ومثبتة بتقارير طبية من جهة رسمية .

كما تشترط الوزارة ان لا يزيد دخل اسرة الشاب المتعطل عن العمل على (700) دينار شهرياً وتوفر القدرة والرغبة لدى الأسرة أو أحد أفرادها / الشباب في مجال إدارة المشروع ويتم إثبات القدرة من خلال شهادات التدريب أو شهادات الخبرة . اضافة الى وجود فرد بالأسرة متفرغ لإدارة المشروع.

كما اشترطت تعليمات الوزارة ان لا تمتلك الاسرة /الشباب اية مركبة عمومية تزيد حمولتها على 2.5 طن او حمولة عشرين راكبا او ممتلكات تزيد قيمتها على خمسين الف دينار .

ومنحت الاولوية في الحصول على هذه المشاريع للأسر التي يوجد بين أفرادها أحد الأرامل او المطلقات او الأشخاص ذوي الإعاقة او الأطفال والأحداث المعرضون للانحراف او المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية بمعونة نقدية متكررة ، فضلا عن الشباب الحاصلين على التعليم المتوسط او الجامعي او الذين خضعوا لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني.

وفيما يتعلق بمشاريع الجمعيات الخيرية، قالت الوزارة انه يتم تقديم منح للجمعيات الخيرية بهدف اقامة مشاريع انتاجية لتحقيق فرص عمل للمواطنين في منطقة خدمات الجمعية وايجاد مردود مالي لها لتحقيق الاهداف التي أسست من اجلها.