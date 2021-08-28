“التنمية”.. الحضانات ملزمة باستقبال الأطفال ذوي الإعاقة

نادين النمري

عمان- أكد مساعد الامين العام لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون التنمية والرعاية محمود الجبور، أن كافة حضانات المملكة ملزمة باستقبال جميع الاطفال بغض النظر عن احتياجاتهم بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة.

واعتبر الجبور في تصريح لـ”الغد” أن الحضانات التي ترفض استقبال الأطفال بسبب إعاقاتهم “مخالفة للتعليمات ويمكن للأسر التقدم بشكوى للوزارة”، لافتا إلى أن التعليمات تشترط كذلك توفير كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع الأطفال وفق احتياجاتهم أو إعاقتهم.

وفيما يتعلق بكتاب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول منع استقبال الأطفال ذوي الإعاقة، بين الجبور أن “الكتاب قديم جدا ويعود لسنوات سابقة”، مشددا على انه لا يتم استخدامه من قبل مديريات التنمية.

وحول السن الذي يسمح به باستقبال الأطفال في دور الحضانة، بين أن الحضانات تستقبل الأطفال لغاية سن الأربع سنوات مع إعطاء استثناءات لغاية سن الأربع سنوات وثمانية أشهر.

وبحسب تعليمات دور الحضانة فإن الاستثناء الوحيد لقبول الأطفال في دور الحضانة هو أن يكون الطفل مصابا بأمراض سارية أو معدية، وفور علاجه يعود إلى الحضانة، في حين لا تنص أي من بنود التعليمات على حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من الالتحاق بدور الحضانة.

كما تشترط التعليمات في المادة التاسعة منها ضرورة أن يكون أحد مقدمي الرعاية مؤهلا أكاديميا في مجال التربية الخاصة أو حاصل على دورة تدريبية متخصصة بذلك، فيما تنص المادة (29) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن على وزارة التنمية الاتجتماعية ووزارة الصحة كلا حسب اختصاصه، وبالتنسيق مع المجلس لتضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها.

وتخصص تعليمات ترخيص دور الحضانة للعام 2019 مساحة 2 متر مربع لكل طفل، وأن يكون المبنى أرضيا بارتفاع متر أعلى أو أدنى، كما تشترط التعليمات تقسيم الأطفال وفقا للفئات العمرية، حديثي الولادة، والأطفال من سنة الى سنتين، ومن سنتين إلى أربع سنوات.

كما تشترط التعليمات توفير مقدمة رعاية لكل 6 أطفال دون السنة، ومقدمة رعاية لكل 8 أطفال بين سن سنة وسنتين ومقدمة رعاية لكل 10 أطفال للفئة بين سنتين

و4 سنوات.