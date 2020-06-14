“التنمية”: العاملة بحضانة جامعة البلقاء المصابة بكورونا لم تباشر عملها

عمان – الغد- أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن العاملة المصابة بفيروس كورونا وتعمل في حضانة جامعة البلقاء لم تلتحق بعملها بعد وأن الحضانة لم تمارس أعمالها ولم تستقبل أي طفل بعد.

وأشارت الوزارة إلى أن فحص كورونا للعاملات والمربيات بدور الحضانة شرط أساسي لإعادة فتح الحضانات، وأن الفحص جاء كشرط استباقي قبل اعادة فتح الحضانة والعمل بها.

وأوضحت في بيان صحافي، أن “المصلحة الفضلى للاطفال في دور الحضانات تقتضي بالالتزام بالتعاميم التي أصدرتها الوزارة والتي شددت على عدم عودة اية حضانة الى العمل ما لم تجري فحصا للكورونا للعاملين فيها، وتطبيق الدليل الارشادي ودليل الاجراءات التي تم اعداده بالتعاون بين المجلس الوطني لشؤون الاسرة ووزارتي التنمية والصحة”.