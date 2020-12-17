التنمية: إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر

عمان- قال أمين عام وزارة التنمية برق الضمور، ان الأردن اتخذ خطوات هامة بإنشاء “المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد”، وتم تأمين مكان المركز وتجهيزاته، وإعداد مشروع النظام الأساسي بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات ذات الصلة، والبدء بتشغيله وفقًا للنظام.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الخميس الى ان الضمور أشار، خلال حديثه في اجتماع كبار المسؤولين العرب في افتتاح مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الـ 40 عبر المنصة الرقمية، الى ان الأردن كان على تواصل دائم مع الأمانة العامة لمواصلة العمل عن بعد بالتقنيات الحديثة خلال فترة ترأسه للدورة 39 لإعداد بعض الدراسات ومشاريع البرامج المعروض بعضها على المجلس، فضلاً عن تنظيم بعض الفعاليات عبر تقنيات الاتصال المرئي، مع متابعة سير العمل بالانشطة التي أقرها المجلس بالتعاون مع الامانة العامة بشكل مستمر.

واضاف ان الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا، حالت دون تنفيذ بعض أنشطة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال ترأس الأردن للدورة 39.

وثمن الضمور جهود المجلس المبذولة لمتابعة قرارات الدورة (39)، ومتابعة قرارات الدورة الاستثنائية للمجلس حول التعامل مع تبعات جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والتي عقدت في شهر حزيران الماضي.

وسلم الضمور في نهاية الاجتماع رئاسة الدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على مستوى كبار المسؤولين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمستشار وزيرة تنمية المجتمع حسين الشيخ .-(بترا)