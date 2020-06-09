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التنمية: بلاغ للنائب العام حول معلومات مزورة جرى نشرها عبر فيس بوك

منذ ساعتين

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عمان-الغد- أرسلت وزارة التنمية الاجتماعية بلاغا الى النائب العام تطلب اليه التحقيق في ما تم نشره عبر موقع فيس بوك وتداوله عدد من المواطنين لبيانات مزورة وغير صحيحة جرى نشرها من خلال اعلان يتضمن شعار الوزارة يقول ان الوزارة قررت صرف منحة قدرها 200 دينار لكل فرد عن طريق استمارة يتم تعبئتها من قبل المواطنين.
واشار البيان الذي صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، الى ان المعلومات الواردة في الاعلان مزورة وغير صحيحة ويجري تناقلها بين عدد من المواطنين عبر الشبكة المعلوماتية، داعية المواطنين و وسائل الاعلام إلى استقاء المعلومات من موقعها الرسمي أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ولفتت الى ان الوزارة في حال الاعلان عن اية قرارات ستقوم بنشرها عبر مواقعها الالكترونية ، ومن خلال وسائل الاعلام ، وتاليا المواقع الرسمية لوزارة التنمية الاجتماعية .
الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية على الشبكة العنكبوتيةwebpage:
http://www.mosd.gov.jo/
موقع وزارة التنمية الاجتماعية على صفحة التواصل الاجتماعي (Facebook) موثقة بالعلامة الزرقاء .

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