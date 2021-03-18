“التنمية”: تأجيل أقساط قروض من آذار لأيار

عمان- الغد- قرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح تأجيل كافة الأقساط المستحقة للأشهر (آذار ونيسان وأيار) من العام الحالي لصناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة المستحقة على المستفيدين والجمعيات الخيرية المنتفعة من برامج تعزيز الانتاجية في وزارة التنمية الاجتماعية حيث سيستفيد من هذا القرار ١٢ الف أسرة.

ويأتي القرار في ظل التوجيهات الملكية السامية في المساهمة بالتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة نتيجة استمرار جائحة كورونا، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

هذا وقد كانت وزاره التنميه الاجتماعيه أجلت سابقا الأقساط المستحقة عن الاسر المستفيدة من برنامج الاسر المنتجه وصناديق الائتمان في العام الماضي ٢٠٢٠ للأشهر (٥،٤،٣ ،١٢،١١) بسبب الجائحه وتاثيرها على الاوضاع الاقتصاديه للأسر المستفيدة.