“التنمية”: تأهيل مقدمي الرعاية وتدريب العاملين لذوي الإعاقة تحت طائلة المسؤولية

عمان-الغد – عممت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم على جميع مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة الايوائية ضرورة تأهيل مقدمي الرعاية واستقطاب ذوي التأهيل العلمي وتدريب العاملين لديها على كيفية تقديم الرعاية والتعامل مع المنتفعين.

وجاء في التعميم الذي ارسل لجميع مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة الايوائية الى انه بالإشارة إلى تقارير زيارات المتابعة الميدانية للمراكز تم رصد عدد من التجاوزات والمخالفات من قبل مقدمي الرعاية للمنتفعين في عدد من المراكز وذلك بسبب نقص خبرة مقدمي الرعاية أو التحصيل العلمي في كيفية تقديم الرعاية والتعامل مع بعض الحالات من المنتفعين.

وشددت الوزارة في بيان صحافي صدر عنها اليوم الثلاثاء الى انها واستناداً لأحكام المادة 12/ب من نظام مراكز الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 40 لسنة 2014 والتي نصت أنه (على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير اغلاق المركز دون الحاجة إلى توجيه الإنذار في الحالات التالية : ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن المنتفعين وسلامتهم ولم تبلغ عنها الوزارة والجهات المعنية ولم تتخذ التدابير لمنعها حسب الأصول، وارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين.

وقالت الوزارة انه سيتم اللجوء إلى تطبيق أحكام هذه المادة في حال رصد أي مخالفة تتعلق بسلامة المنتفعين في أي من تلك المراكز مشددة على ضرورة تلافي حدوث أي مشاكل أو مخالفات تتعلق بالمنتفعين مما يستوجب على المراكز اخضاع جميع العاملين لديها لدورات تدريبية بهذا الخصوص وحسب التخصص المطلوب.