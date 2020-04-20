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التنمية تؤجل الأقساط المستحقة لمشاريع الأسر المنتجة وصناديق الائتمان 3 أشهر

منذ ساعتين

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عمان-الغد– تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في التخفيف عن المواطنين قررت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ، اليوم الاثنين تأجيل كافة الأقساط المستحقة لمشاريع الاسر المنتجة وصناديق الائتمان عن اشهر نيسان وايار وحزيران من العام الحالي 2020 ، اضافة الى الطلب من الجمعيات التي لديها صناديق ائتمان بعدم تحصيل الاقساط عن الفترة المشار اليها في قرار الوزيرة اسحاقات، على صناديق الائتمان وقروض الاسر المنتجة المستحقة على المواطنين .
الوزيرة اسحاقات كانت قررت الشهر الماضي تأجيل الاقساط المستحقة لمشاريع الاسر المنتجة وصناديق الائتمان عن شهر اذار الماضي ، فيما ياتي هذا القرار استكمالا للقرار السابق وحسب مقتضى الحال.
ويأتي قرار الوزيرة في صلب اهتمامات الحكومة في التخفيف عن المواطنين خلال ازمة انتشار فايروس كورونا وتسهيلا على المواطنين ومراعاة للظروف المعيشية التي يمرون بها.

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