“التنمية” تؤجل كافة الأقساط المستحقة لشهر آذار

عمان- قررت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات تأجيل كافة الأقساط المستحقة لشهر آذار الحالي على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة المستحقة على المواطنين ، والجمعيات الخيرية مساهمة من الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين خلال الظروف التي تعيشها المملكة حاليا.

وكذلك قررت ان كافة المؤسسات والمراكز والدور الخاصة المرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والتي ينتهي ترخيصها خلال هذا الشهر سيتم اعتبر ترخيصها ساري المفعول وإلى حين انتهاء الازمة.