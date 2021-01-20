“التنمية” تؤمن مسنا أردنيا تقطعت به السبل في العراق

عمان – حولت فرق وزارة التنمية الاجتماعية المسن الأردني الذي تقطعت به السبل في العراق، إلى دار الضيافة للمسنين، بحسب مدير مديرية الأسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور.

وقال الجبور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن الجهات الحكومية المعنية أمنت وصول المسن الذي تقطعت به السبل في العراق، الى المملكة، وتم استقباله من قبل فريق وزارة التنمية الاجتماعية وأدخل الى دار الضيافة للمسنين، حيث ستتكفل الوزارة بنفقة اقامته بالدار.

وأضاف الجبور، أن المسن سيخضع لفحوصات طبية شاملة، تمهيدًا لتوفير العلاج له، كما سيخضع لمجموعة من البرامج المتنوعة والتأهيل النفسي والاجتماعي من قبل أخصائيين.

وأشار إلى أنه سيتم دمجه مع باقي المسنين في دار الضيافة، مؤكدًا أن الوزارة ستجري له دراسة اجتماعية.

