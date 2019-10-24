“التنمية” تباشر فتح غرف عمليات على مدار الساعة استعدادا لفصل الشتاء

عمان–الغد– باشرت وزارة التنمية الاجتماعية فتح غرف عملياتها في جميع الوية ومحافظات المملكة لمواجهة فصل الشتاء والحالات الطارئة والكوارث لا سمح الله.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اشرف خريس في بيان صحافي صدر عن الوزارة اليوم الاربعاء ان الوزارة انهت خطتها لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ضمن الاستعدادات اللازمة لفصل الشتاء 2019/2020.مشيرا الى ان وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات اوعزت الى جميع المديريات والمراكز التابعة للوزارة للاستعداد ، حيث تم تشكيل فرق الطوارئ في المديريات بالتنسيق مع الحكام الاداريين ، بالإضافة إلى اعادة تشكيل لجنة الطوارئ المركزية في مركز الوزارة وتسمية الفرق المساندة.

وبينت الوزيرة ان لجنة الطوارئ المركزية تعمل على مدار الساعة لـ “متابعة وتقييم أوضاع دور الرعاية الإيوائية التابعة للوزارة تحسبا لأي طارئ قد يحدث بسبب الاحوال الجوية.

واشار خريس الى ان الوزارة عقدت اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة المركزية لخطط الطوارئ الامين العام بالوكالة محمد السوالقة ، ضم رؤساء واعضاء الفرق بهدف تنسيق المهام.

وبين خريس ان الوزارة وبالشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومنها الجمعيات الاجنبية والجمعيات المحلية وضمن إطار المسؤولية المجتمعية قد نظمت لقاءا بهدف تنسيق و توحيد الجهود للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة وبحث الاليات المساهمة في تأمين احتياجات الاسر المتضررة.

وبين خريس ان الوزارة قد قامت بتجهيز مواد اغاثية من حرامات وبطانيات وصوبات وخيم وطرود غذائية.

كما عممت الوزارة على الجمعيات الخيرية التي تستطيع تجهيز مقراتها لغايات الاغاثة وايواء الأسر التي قد تتعرض لكوارث طبيعية جراء فصل الشتاء لاقدر الله.

وبين ان خطة الطوارئ تتضمن توفير كافة احتياجات دور الرعاية والحماية والدور الايوائية التابعة للوزارة وتأمين التزاماتها من اغذية ومحروقات ومواد تموينية واغاثية على مدار الساعة.

وبين خريس ان الوزارة ستعلن عن ارقام غرفة الطوارئ الرئيسية في كافة المحافظات والغرف الرئيسية تحسبا لاي طارئ في وقت لاحق مشددا على ان الوزارة وبايعاز من الوزيرة اسحاقات ستعمل بكل جهد لمواجهة اي طارئ يحدث لاسمح الله متمنين السلامة لكافة المواطنين