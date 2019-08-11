“التنمية” تتفقد العديد من دور الرعاية أول أيام العيد

عمان –الغد- تفقد الأمين العام بالوكالة محمد السوالقة ، مندوبا عن وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، الأحد عددا من دور الرعاية التابعة للوزارة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

واستهل جولته بزيارة مؤسسة الحسين الاجتماعية للقاء الأطفال و المسؤولين في المؤسسة، كما وتبادل الأطفال والحضور التهاني.

واستمرت الجولة بزيارة ولقاء الأطفال المنتفعين من خدمات دار عمان لرعاية الأيتام ، و الاحتفال معهم بوجود موسيقات الامن العام وعددا من ممثلي المجتمع المحلي داخل الدار .

و في سياق آخر، زار السوالقة دار احداث عمان ومركز جرش للاعاقات واطلع على الخدمات المقدمة ونشاطات العيد للاحداث وذوي الاعاقة.

وتعد الوزارة سلسلة من النشاطات للاطفال بمناسبة العيد تمتد لاربعة ايام تشتمل على زيارات الاطفال دور المسنين لتقديم التهاني لكبار السن تقديرا لمكانتهم الانسانية ، بالاضافة لعدد من الزيارات إلى مدن الالعاب والاماكن الترفيهية والسياحية .