التنمية تحتفل بعشرينية الجلوس الملكي

عمان- الغد- احتفلت وزارة التنمية الإجتماعية اليوم الثلاثاء ، بالذكرى العشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش بحضور وزيرة التنمية بسمة إسحاقات وامين عام سجل الجمعيات وامين عام الوزارة بالوكالة والمساعدين وعددٍ من موظفي الوزارة في المركز والميدان .

وقالت إسحاقات أننا في خضم احتفالاتنا بالذكرى العشرين لتولي سيدي صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله تعالى ورعاة نستذكر مكارم جلالته المستمرة والرائدة والتي مثلت عنوانا بارزا في العلاقة الانموذج بين القائد وشعبه ، لتأتي توجيهاته السامية نبراسا تهتدي بها الحكومات التقديم الرعاية الأمثل التي يستحقها ابناء وبنات وطننا الغالي .

وأكدت اسحاقات ان الوزارة استطاعت بحمد الله وفضله وبتمويل ودعم من المبادرات الملكية السامية إلى تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية والتعامل مع الحالات الانسانية وتأمين مئات المساكن للاسر العفيفة .

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات أعرب المشاركون فيها عن صدق مشاعرهم واحتفائهم بجلالة القائد الأعلى بعيد جلوسه العشرين، اذ عرض اطفال كل من مؤسسة الحسين الاجتماعية ودار تربية واحداث الرصيفة ومنتفعي مركز الامل الجديد لمتعددي الاعاقة العديد من الفقرات الشعرية والغنائية.