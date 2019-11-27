“التنمية”: ترخيص 1361 دار حضانة منها 106 مؤسسية

عمان – كشفت وزارة التنمية الاجتماعية انها رخصت حتى يوم أمس نحو 1361، منها 106 حضانات مؤسسية وجميعها تقع تحت مظلة الوزارة.

وقال مدير مديرة الاسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور الجبور ان نظام دور الحضانة الذي ينظم اجراءات وتعليمات الوزارة المتعلقة بتسجيل الحضانات خضع اخيرا ، إلى العديد من التعديلات والتحديثات التي تسهل اجراءات دور الحضانة المؤسسية، وتلزم الحضانات بدمج الأطفال ذوي الإعاقة، كما أوجد النظام المزيد من الاحكام المتعلقة بحماية الاطفال ومنع الاساءة.

جاء ذلك على هامش ورشة تدريبية نظمتها الوزارة اليوم الاربعاء ، لتسهيل تسجيل وترخيص الحضانات المؤسسية بالتعاون مع مؤسسة صداقة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والصندوق الاستنمائي الأوروبي “مدد”.

وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الخدمة المتميزة وعناصر تقديمها، واحتياجات متلقي الخدمة ومواصفات مقدم الخدمة و اسس تبسيط اجراءات تسجيل الحضانات.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة اشرف خريس إن الوزارة تولي إنشاء الحضانات أهمية خاصة لما له من دور في تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل والتي تحتاج إلى توفير بيئة آمنة ومريحة لأطفالها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للفتيات الحاصلات على شهادات في مجالات الطفولة وغيره.

واشار خريس ان الوزارة تعنى بالانسان من سن الطفولة وحتى سن الكهولة وتتخذ الترتيبات والاجراءات اللازمة لذلك منها تجويد الخدمات في دور الحضانة والرقابة عليها.

من جهتها ، قالت ممثلة مؤسسة صداقة رندة نفاع ان الورشة التدريبية تأتي في سياق الاتفاقية الموقعة مع الوزارة بهدف توحيد جهود المتابعة الميدانية وإزالة العوائق الإدارية أمام الشركات التي تسعى لإنشاء حضانات في القطاعين الخاص والعام.

وتناولت مستشارة صداقة تغريد الواكد تبسيط إجراءات تسجيل الحضانات من خلال إعادة النظر بالإجراء الإداري المتمثل بدمج الخطوات أو إلغائها أو أتممتها ، مؤكدة أهمية تجنب تعقيد الإجراءات لإنجاز الاعمال في أقصر وقت وجهد وكلفة.