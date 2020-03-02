“التنمية” تستحدثت جناحا للطوارىء في “وفاق عمان”

عمان- استحدثت وزارة التنمية الإجتماعية جناحا خاصا لاستقبال حالات العنف الأسري الطارىء في دار الوفاق الاسري.

وقال مدير الاحداث والامن المجتمعي محمود الهروط في تصريح صحفي اليوم ان استحداث جناح الطوارىء يأتي لغايات تنظيمية وحرصا على الخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري وحرصا على تقييم مؤشرات الخطورة بشكل موضوعي بعيدا عن لحظات الانفعال العاطفي التي قد يرفع من عوامل الخطورة.

واضاف الهروط أن ارتفاع مؤشر الخطورة لحظة وقوع الإساءة يستدعي استحداث جناح خاص للحالات الطارئة ضمن الفترة الزمنية زمني من 24 ل 72 ساعة ، مؤكدا ان الجناح المقترح سيكون لتقييم وتصنيف للحالات فقط واحالتها الى الدار المعنية.

وجناح الطوارىء سيتيح الفرصة لاستكمال اجراءات التدخل من قبل مقدمي الخدمات خلال ايام العطل إضافة الى اعادة تقييم مؤشرات الخطورة المفترضة وتحديد الاختصاص النوعي لكل حالة بعد الانتهاء من عملية التقييم الأولية ضمن اطار ادارة منهجية الحالة، وفقا للهروط.