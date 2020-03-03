التنمية تشدد على تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا في مراكزها ومؤسساتها

عمان -الغد- قررت وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا في المؤسسات والمراكز التابعة لها من خلال اتخاذ سلسلة اجراءات وقائية.

جاء ذلك على لسان الامين العام فيها الدكتور برق الضمور الذي اشار الى انه وبايعاز من وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات سيصار الى رفع الجاهزية لدى كافة المؤسسات التابعة للوزارة واخذ الاحتياطات ومتطلبات السلامة العامة وتوزيع المواد الطبية الازمة فضلا عن تكثيف اجراءات التوعية والوقاية.

وعقد الضمور اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة لبحث سبل التعامل الوقائي مع فايروس كورونا بحضور مدراء المركز في الوزارة وكل حسب اختصاصه .

واشار الى اعداد تعاميم لكافة المديريات والمراكز التابعة للوزارة والمرخصة من قبلها ، بضرورة أخذ كافة متطلبات الوقاية من نشر الفايروس، ورفع الجاهزية لدى كافة المؤسسات والتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية بضرورة التنسيق فيما بينها لنشر التوعية والثقافة الصحية بين منتفعيها، وتوزيع المستلزمات الطبية وأدوات العناية الشخصية والنظافة العامة بين منتفعيها.

ودعا الى التقيد بدليل الاجراءات التابع لوزارة الصحة للتعامل مع فايروس كورونا في مؤسسات ومراكز الوزارة وخاصة ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين بسبب ضعف المناعة لديهم، اضافة إلى تعميم الدليل على كافة موظفي الوزارة وكذلك على موقع الوزارة الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية.

وشدد الضمور على ضرورة توجيه جميع الدور الإيوائية والمراكز التابعة للوزارة بعدم استقبال اي حالة جديدة إلا بعد وضعها بعزل مجهز لهذه الغاية داخل المراكز، للتأكد من عدم وجود أعراض للمرض قبل دمج المنتفع بباقي المنتفعين.

وفي السياق تفقد امين عام الوزارة الضمور عددا من مراكز ودور الوزارة الايوائية لافتا الى انه سيستمر في تفقد باقي الدور والمراكز ومنتفعيها.

وشدد على اهمية ايلاء قواعد الصحة والسلامة اهمية كبرى في التنفيذ مشددا على رقابة الوزارة على تطبيق الارشادات والادلة الصحية.