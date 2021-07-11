“التنمية” تصرف المعونات المالية الشهرية وتكافل 3 قبل عطلة العيد

عمان-الغد- أعلن وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية أيمن المفلح أنه وبتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سيتم صرف المعونات المالية الشهرية للاسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة والبالغ عددها 105 الاف اسرة، وكذلك للاسر المستفيدة من القائمة الاضافية لبرنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) والبالغ عددها 60 ألف اسرة، بمبلغ إجمالي ١٨ مليون دينار اردني وذلك قبل عطلة عيد الاضحى المبارك.

واكد الوزير المفلح ان صندوق المعونة الوطنية سيقوم بارسال رسائل نصية الى الاسر المستفيدة لابلاغهم بموعد الاستلام.