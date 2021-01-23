التنمية: تطعيم 47 مسنًا ومسنة بلقاح كورونا

عمان – نفذت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية حملة تطعيم شملت 47 منتفعا ومنتفعة من مراكز ودور رعاية كبار السن بلقاح فيروس كورونا.

وقال مدير مديرية الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن الكوادر الصحية أجرت تطعيما لـــ 47 مسنًا ومسنة في بيت العناية الإنسانية بمنطقة الفحيص من أصل 370 مسنًا ومسنة تحتضنهم مراكز ودور الرعاية التي تشرف عليها الوزارة.

وأوضح أن فريق التطعيم يراقب المسنين بعد تطعيمهم لمدة معينة بعد دراسة سيرتهم المرضية، فيما يراقب كادر طبي وتمريضي موجود أصلا في دور ومراكز الرعاية هؤلاء المسنين دوريا.

وأشار إلى أن عدد مراكز ودور رعاية كبار السن تبلغ 9 مراكز تقدم خدماتها للمسنين والمسنات في القطاعين التطوعي والخاص، بالإضافة إلى خدمات الرعاية وتأمين احتياجاتهم وفقا لإجراءات السلامة والوقاية.

وبين الجبور أن الوزارة تتفقد باستمرار جميع دور الإيواء في القطاعين الخاص والتطوعي بشكل فجائي، لمتابعة أحوال المنتفعين والتأكد من تطبيق خطة الوزارة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.بترا