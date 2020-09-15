“التنمية” تعتمد نظام العمل عن بعد

عمان- قررت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، اعتماد نظام العمل عن بعد وتدوير الموظفين بنسبة 30 بالمئة، في الوزارة/ المركز، ومديريات التنمية الاجتماعية، والوحدات الإدارية التابعة لها، اعتبار من يوم بعد غدٍ الخميس.

وقال أمين عام الوزارة، الدكتور برق الضمور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار جاء حفاظًا على الصحة والسلامة العامة، ولتلافي اكتظاظ الموظفين في المواقع الوظيفية، ويستثنى من القرار المراكز والدور والمؤسسات الإيوائية.

وأوضح أنه سيتم توزيع الموظفين على ثلاث مجموعات، بحيث تمارس المجموعة الأولى أعمالها مكتبية، وتكلف المجموعتين الثانية والثالثة بالعمل عن بعد، وبالتناوب بين المجموعات كل يومي عمل، ويشمل هذا القرار شاغلي الوظائف الإشرافية.

وذكر أنه تم تحديد ساعات استقبال المراجعين من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا، شريطة تقيد المراجعين بشروط الصحة والسلامة العامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وشدد أن على الموظفين تطبيق ما ورد في الدليل الإرشادي الخاص بدوام الموظفين، مع التأكيد على استدامة العمل وديمومة تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة الصادرة عن الجهات المختصة.