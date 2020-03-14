“التنمية” تعلق دوام الحضانات ومراكز المنار وتوقف الزيارات لدور الرعاية ومراكز التأهيل

عمان-أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت عن تعليق الدوام في الحضانات ومراكز المنار للتنمية الفكرية اعتبارا من صباح الأحد 15 آذار 2020 ولمدة أسبوعين، ووقف الزيارة في جميع دور الرعاية ومراكز التأهيل التابعة للوزارة في جميع انحاء المملكة، وتتضمن ووقف الاجازات والزيارات للمنتفعين إضافة الى وقف زيارات الوفود والزيارات الخارجية ووقف الانشطة الخارجية.

وأوقفت الوزارة في وقت سابق استقبال اية حالات جديدة في دور الايواء الا بعد وضعها في غرفة حجر صحي مجهزة لهذه الغاية للتأكد من عدم وجود اعراض لهذا المرض قبل دمج المنتفع بباقي المنتفعين.

كما اتخذت الوزارة سلسلة من الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص ومن بينها تعقيم المباني وخزانات المياه والمرافق الصحية وادامة المحافظة على النظافة على مدار الساعة ومتابعة اجراءات الصيانة فضلا عن تفعيل دور الاطباء والممرضين في دور الايواء.

و من بين الاجراءات التي اجرتها الوزارة فحص حرارة المنتفعين قبل الدخول الى دور الايواء واجراء فحوصات يومية موثقة للمنتفعين فضلا عن الاستمرار ببرنامج العناية الشخصية للمنتفعين بحيث يكون هناك مستلزمات شخصية لكل منتفع .