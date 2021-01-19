التنمية تعلن جاهزية غرف العمليات لمواجهة الظروف الجوية السائدة

عمان – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، جاهزية غرف عملياتها المنتشرة في جميع ألوية ومحافظات المملكة، لمواجهة الحالة الجوية السائدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل وفق الخطة التي أعدتها لفصل الشتاء، لمواجهة الحالات الطارئة للمواطنين، بالتعاون مع الحكام الإداريين في مختلف مناطق المملكة.

وشكلت الوزارة فرق طوارئ في المديريات بالتنسيق مع الحكام الإداريين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الطوارئ المركزية في مركز الوزارة، وتسمية الفرق المساندة.

وأشارت الوزارة إلى أن لجنة الطوارئ المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة وتقييم أوضاع دور الرعاية الايوائية، التابعة للوزارة تحسبًا لأي طارئ قد يحدث بسبب الأحوال الجوية، وتتضمن خطة الطوارئ، توفير كافة احتياجات دور الرعاية والحماية، والدور الايوائية، وتأمين التزاماتها من أغذية ومحروقات ومواد تموينية وإغاثية على مدار الساعة.

ولفتت الوزارة إلى أنها وبالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ومنها الجمعيات الأجنبية والجمعيات المحلية، وضمن إطار المسؤولية المجتمعية نظمت آليات للتعاون مع الوزارة خلال الظروف الجوية السائدة. -(بترا)