التنمية تعلن عن جاهزية مديرياتها لمواجهة الظروف الجوية

اعلن كل من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية عن جاهزيتها لمواجهة الحالة الجوية السائدة من خلال مديرياتها الميدانية المنتشرة في جميع الوية ومحافظات المملكة.

وقالت الوزارة والصندوق في بيان صحافي مشترك صدر عنهما اليوم ان الوزارة والصندوق تعمل وفق خطتهما التي تم عدادها لمواجهة فصل الشتاء والحالات الطارئة التي تواجه المواطنين لاقدرالله، بالتعاون والتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات لدى الحكام الاداريين لتقديم المساعدات الطارئة ومواد الاغاثة والاحتياجات الأساسية .

وذكر البيان أن الوزارة والصندوق وفرا مختلف الاحتياجات الاساسية والمساعدات اللازمة في مثل هذه الظروف في الوحدات الادارية التابعة لهما في الميدان، وتفويض الصلاحيات اللازمة وبشكل مباشر للمدراء في المناطق المتضررة لاتخاذ الاجراءات التي تحافظ على سلامة المواطنين وتوفير الايواء المناسب لهم.

وبينت الوزارة ان لجنة الطوارئ المركزية المشكلة في مركزها تعمل على مدار الساعة لـ“متابعة وتقييم أوضاع دور الرعاية الإيوائية التابعة للوزارة تحسبا لأي طارئ قد يحدث بسبب الاحوال الجوية”.

وبينت ان خطة الطوارئ تتضمن توفير كافة احتياجات دور الرعاية والحماية والدور الايوائية التابعة للوزارة وتأمين التزاماتها من أغذية ومحروقات ومواد تموينية وإغاثية على مدار الساعة.

ولفتت الوزارة وصندوق المعونة الوطنية في البيان الى انهما وبالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات نظما آليات للتعاون خلال الظروف الجوية السائدة لتقديم المساعدات الطارئة ، حيث يمكن للمواطنين الاتصال للتبليغ عن اية حالات طارئة مع الموظفين المناوبين في لجان الطوارئ على هاتف رقم: 5678490/06 وتلفاكس رقم: 5674903/06